Végre megtudhatjuk, kivel bújik egy ágyba a Nagy Ő választottja

Annak ellenére, hogy barátai a nehézségekkel riogatták, Kiss Kriszta, A Nagy Ő választottja két év mérlegelés után mégis belevágott a nagy kalandba.

Régóta éreztem, hogy kell egy kutya. A barátaim pedig próbáltak lebeszélni róla, hogy rengeteg vele a munka, fel kell kelni miatta, bepisil, és összerág mindent. Két évig teret adtam ennek, majd a pandémia idején úgy döntöttem, hogy nem hallgatok senkire, és lesz egy kutyusom

– mesélte Kiss Kriszta a hot! magazinnak.

Kiss Kriszta kedvence, Dodi nagyon okos kutyus

„Az alaptrükköket tudja, tehát hallgat arra, hogy ül, fekszik. Pacsit nem ad, de minden mást igen. Ha neveket mondok, arra is azonnal felfigyel. Ha kimondom a szomszédunk, Kati néni nevét, már pattan is fel. Mostanában az a szokása, hogy leül valahova, és néz engem, mintha farkasszemet néznénk. Szerencsére nagyon békés lélek, és az emberekkel és más kutyákkal is remekül kijön.”

„Iszonyú okos, rengeteget bújik hozzám. Nagyon sok szeretetet ad, de ugyanakkor kér is. Egy hangja sincs, nagyon hamar felvette a hétköznapi ritmusomat. Ő életem legjobb döntése volt!”

Imádnak összebújni

Kiss Kriszta nehezen mond nemet a kutyusának.

Amikor elhoztam, a tenyeremben is elfért. Mindig a nyakamon feküdt, úgy helyezkedett el, mint egy sál, és ezt akkor sem hagyta abba, amikor nagyobb lett. Mindig összebújunk, és együtt alszunk. Persze először nem volt szabad, utána az első éjszaka fél négykor sírdogált, akkor kimentem hozzá, majd másnap is, utána kaparta az ajtót, így két héten belül eldőlt, hogy akkor velem alszik. Azóta pedig mint a kisangyal.