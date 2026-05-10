Újabb fájdalmas diagnózist kapott Hanna – így van most a csontrákkal küzdő kislány

Miközben a 10 éves bényei kislány minden erejével az Ewing-szarkóma szövődményei és a mindennapi fájdalom ellen küzd, családját most egy újabb, váratlan meglepetés érte. Megérkezett Hanna lábfejének MR-eredménye, amely csontvelői ödémát igazolt, magyarázatot adva a kínzó fájdalmakra. Azonban a szülők kislányért vívott küzdelmét egy jogi eljárás árnyékolja be: valaki bejelentést tett a gyámhivatalnál, emiatt vizsgálat indult.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.10. 20:00
A 10 éves bényei Hanna csontrákban szenved és hónapok óta szörnyű fájdalmakkal küzd. A gyermek már 5 éves kora óta Ewing-szarkómás. Bár évekkel ezelőtt megműtötték, a gerincéről nem tudták teljesen eltávolítani a daganatot, így mikroszkopikus részek maradtak a testében, amelyek bármikor aktiválódhatnak. A család attól retteg, hogy Hannácska újra visszaesik.

A csontrákos Hanna súlyos tüneteit ödéma okozza / Fotó: olvasói

Hanna súlyos tüneteit ödéma okozza

Hosszú bizonytalanság után végre válaszokat kapott a család Hanna egyik legsúlyosabb tünetére. A március elején elvégzett MR-vizsgálat eredményei egyértelműen kimutatták: a kislány jobb lábfejében csontvelői és csont körüli ödéma alakult ki. Ez a diagnózis végre pontot tesz a találgatások végére, és bebizonyítja, hogy Hanna fájdalmai nem pszichés eredetűek, hanem súlyos fizikai elváltozás áll a háttérben.

Az ödéma oka a szakértők szerint a gerincproblémák miatti helytelen terhelés. Bár törésvonal még nem látszik, a szakemberek figyelmeztetnek: ha nem sikerül megfelelően tehermentesíteni a lábat, a folyamat stressztöréshez vezethet. Hanna ennek ellenére hősiesen jár iskolába, amikor csak tud, bár az utazás és az ülés is borzalmas fájdalmakat okoz a lábában, a mellkasában és a gerincében.

Védelembe vételi eljárást indított a gyámhatóság

Miközben az édesanya, Krisztina – aki egyébként szakmáját tekintve csecsemő- és gyermekszakápoló – minden erejével lánya gyógyulásáért küzd, egy ismeretlen személy bejelentést tett a gyámhivatalnál. A szülők úgy tudják, hogy az ok paradox módon éppen az, hogy ők a végsőkig eljárnak Hanna érdekében. A gyámhatóság védelembe vételi eljárást indított, ami fokozott gyámhatósági felügyeletet jelent. Határozatát azzal indokolta, hogy április 13-án „jelzés érkezett Zuckermann Hanna Luca veszélyeztető körülményeiről. A kk. jelzés szerint a kiskorú vonatkozásában veszélyeztető körülmények merültek fel, melynek vonatkozásában a tényállás tisztázása szükséges. A fent leírtak alapján a gyámhatóság megkereste a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálatot, hogy tegye meg javaslatát.”

Elképesztőnek tartom ezt a helyzetet. Aki ismer minket, az tudja az igazságot. Egy gondos szülő ellen indult eljárás, aki csak a gyermeke fájdalmának okát kereste

– mondja az édesanya elkeseredetten.

Krisztina hangsúlyozta, hogy a bejelentés valótlan információkon alapul, ezért ügyvédhez fordult, hogy megvédje a család méltóságát és Hanna nyugalmát.

Küzdelem a fájdalommal

A Zuckermann család élete jelenleg egy érzelmi hullámvasút. Egyfelől megnyugvást jelent, hogy ismerik a lábfájdalom fizikai okát, másfelől a gyámhivatali eljárás és a folyamatos fizikai fájdalom nagy terhet ró a családra. Most az ortopéd szakorvos véleményére várnak, hogy megkezdhessék Hanna lábfejének szakszerű tehermentesítését, megelőzve a maradandó csontkárosodást. A közösség és a támogatók továbbra is Hanna mellett állnak, erőt küldve a kislánynak a folytatáshoz.

Ha nyomon szeretnéd követni Hanna sorsát vagy segíteni szeretnél, akkor a családdal ITT tudod felvenni a kapcsolatot!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
