Újabb fájdalmas diagnózist kapott Hanna – így van most a csontrákkal küzdő kislány

A 10 éves bényei Hanna csontrákban szenved és hónapok óta szörnyű fájdalmakkal küzd. A gyermek már 5 éves kora óta Ewing-szarkómás. Bár évekkel ezelőtt megműtötték, a gerincéről nem tudták teljesen eltávolítani a daganatot, így mikroszkopikus részek maradtak a testében, amelyek bármikor aktiválódhatnak. A család attól retteg, hogy Hannácska újra visszaesik.

A csontrákos Hanna súlyos tüneteit ödéma okozza / Fotó: olvasói

Hosszú bizonytalanság után végre válaszokat kapott a család Hanna egyik legsúlyosabb tünetére. A március elején elvégzett MR-vizsgálat eredményei egyértelműen kimutatták: a kislány jobb lábfejében csontvelői és csont körüli ödéma alakult ki. Ez a diagnózis végre pontot tesz a találgatások végére, és bebizonyítja, hogy Hanna fájdalmai nem pszichés eredetűek, hanem súlyos fizikai elváltozás áll a háttérben.

Az ödéma oka a szakértők szerint a gerincproblémák miatti helytelen terhelés. Bár törésvonal még nem látszik, a szakemberek figyelmeztetnek: ha nem sikerül megfelelően tehermentesíteni a lábat, a folyamat stressztöréshez vezethet. Hanna ennek ellenére hősiesen jár iskolába, amikor csak tud, bár az utazás és az ülés is borzalmas fájdalmakat okoz a lábában, a mellkasában és a gerincében.

Védelembe vételi eljárást indított a gyámhatóság

Miközben az édesanya, Krisztina – aki egyébként szakmáját tekintve csecsemő- és gyermekszakápoló – minden erejével lánya gyógyulásáért küzd, egy ismeretlen személy bejelentést tett a gyámhivatalnál. A szülők úgy tudják, hogy az ok paradox módon éppen az, hogy ők a végsőkig eljárnak Hanna érdekében. A gyámhatóság védelembe vételi eljárást indított, ami fokozott gyámhatósági felügyeletet jelent. Határozatát azzal indokolta, hogy április 13-án „jelzés érkezett Zuckermann Hanna Luca veszélyeztető körülményeiről. A kk. jelzés szerint a kiskorú vonatkozásában veszélyeztető körülmények merültek fel, melynek vonatkozásában a tényállás tisztázása szükséges. A fent leírtak alapján a gyámhatóság megkereste a Monor és Térsége Integrált Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálatot, hogy tegye meg javaslatát.”

Elképesztőnek tartom ezt a helyzetet. Aki ismer minket, az tudja az igazságot. Egy gondos szülő ellen indult eljárás, aki csak a gyermeke fájdalmának okát kereste

– mondja az édesanya elkeseredetten.