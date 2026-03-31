Erre még nem gondoltál: Ezt kell tenned, hogy valóra váljon minden álmod!

Ha szereted a költészetet vagy egyszerűen csak a szavakat, akkor kreatívan is utat törhetsz ennek az energiának a megvalósítása érdekében egy akrosztichon vers segítségével. Ez egy olyan versforma, ahol egy szó minden betűje egy új sort kezd, bizonyára sokan közülünk már iskolás korukban kipróbálták ezt a saját nevükkel.

Írj egy verset a neveddel és valóra válnak az álmaid / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

Így segíthet ez a versforma a céljaid elérésében

A szavak tulajdonképpen varázsigék, hiszen hatalmas erőt hordoznak. Az általunk használt nyelv képes formálni a gondolkodásmódunkat, megerősíteni a szándékainkat, és elvezetni bennünket ahhoz a valósághoz, amit meg szeretnénk teremteni.

A nevedből akrosztichon verset alkotni egy erőteljes módja lehet a szándékok meghatározásának.

Gondolj csak bele, minden sor egy lehetőség arra, hogy tükrözze azokat a tulajdonságokat, amelyeket képviselsz, azt az énedet, akivé válni szeretnél, vagy akár azokat a célokat, amelyeket be szeretnél vonzani az életedbe. Ha így tekintesz rá, valójában ez egy olyan megvalósítási rituálé, amely teljes mértékben az identitásodra és a törekvéseidre épül.

Ennek a gyakorlatnak pszichológiai oka is van, amiért ennyire hatásos. A koncepció a TikTokon lett népszerű, amikor @rachmakingart megosztott egy videót, amelyben a saját nevéből írt akrosztichon verset. Ahelyett, hogy pusztán jelzőket használt volna, minden sor emlékeztette őt arra, hogy együttérzéssel forduljon önmaga felé, így a vers egyfajta önreflexiós pillanattá vált.

A Torontói Egyetem professzora, a siker művészete és tudomány kurzus oktatója, Jen Lawrence így nyilatkozott a témában;

Az akrosztichon vers olyan keretet ad, amely segít hozzáférni az agyunk logikus részéhez, ahol célokat tudunk kitűzni és konkrét terveket készíteni azok eléréséhez

- magyarázta.

Lawrence szerint amikor meghalljuk vagy meglátjuk a nevünket, az jelzés az agy számára, hogy figyeljen, és gyakran pozitív érzelmeket is kivált. Ez az egyik oka annak, hogy ösztönösen reagálunk, ha valaki a nevünkön szólít. Amikor ez a név a vers alapja, az üzenet igazán személyessé válik.