Erre még nem gondoltál: Ezt kell tenned, hogy valóra váljon minden álmod!
Az energia oda áramlik, ahová a szándék irányul, és néha a legerősebb szándékok a legegyszerűbb rituálékkal kezdődnek. A neved a kulcs az álmaidhoz.
Ha szereted a költészetet vagy egyszerűen csak a szavakat, akkor kreatívan is utat törhetsz ennek az energiának a megvalósítása érdekében egy akrosztichon vers segítségével. Ez egy olyan versforma, ahol egy szó minden betűje egy új sort kezd, bizonyára sokan közülünk már iskolás korukban kipróbálták ezt a saját nevükkel.
Így segíthet ez a versforma a céljaid elérésében
A szavak tulajdonképpen varázsigék, hiszen hatalmas erőt hordoznak. Az általunk használt nyelv képes formálni a gondolkodásmódunkat, megerősíteni a szándékainkat, és elvezetni bennünket ahhoz a valósághoz, amit meg szeretnénk teremteni.
A nevedből akrosztichon verset alkotni egy erőteljes módja lehet a szándékok meghatározásának.
Gondolj csak bele, minden sor egy lehetőség arra, hogy tükrözze azokat a tulajdonságokat, amelyeket képviselsz, azt az énedet, akivé válni szeretnél, vagy akár azokat a célokat, amelyeket be szeretnél vonzani az életedbe. Ha így tekintesz rá, valójában ez egy olyan megvalósítási rituálé, amely teljes mértékben az identitásodra és a törekvéseidre épül.
Ennek a gyakorlatnak pszichológiai oka is van, amiért ennyire hatásos. A koncepció a TikTokon lett népszerű, amikor @rachmakingart megosztott egy videót, amelyben a saját nevéből írt akrosztichon verset. Ahelyett, hogy pusztán jelzőket használt volna, minden sor emlékeztette őt arra, hogy együttérzéssel forduljon önmaga felé, így a vers egyfajta önreflexiós pillanattá vált.
A Torontói Egyetem professzora, a siker művészete és tudomány kurzus oktatója, Jen Lawrence így nyilatkozott a témában;
Az akrosztichon vers olyan keretet ad, amely segít hozzáférni az agyunk logikus részéhez, ahol célokat tudunk kitűzni és konkrét terveket készíteni azok eléréséhez
- magyarázta.
Lawrence szerint amikor meghalljuk vagy meglátjuk a nevünket, az jelzés az agy számára, hogy figyeljen, és gyakran pozitív érzelmeket is kivált. Ez az egyik oka annak, hogy ösztönösen reagálunk, ha valaki a nevünkön szólít. Amikor ez a név a vers alapja, az üzenet igazán személyessé válik.
A vers, ami csak rólad szól...
Először írd le a nevedet függőlegesen egy lapra. Ezután gondold át, mit szeretnél, hogy a versed képviseljen. Lehet, hogy a jelenlegi tulajdonságaidat szeretnéd kiemelni, vagy egy célt, amin éppen dolgozol.
Ezután minden betűhöz alkoss egy szót, kifejezést vagy mondatot, amely kifejezi ezt a szándékot. Minél személyesebb és konkrétabb, annál jobb. Tekints rá úgy, mint egy lehetőségre, hogy elképzeld azt az életet, amit meg szeretnél teremteni vagyis legyen az önbizalom, kreativitás vagy egy álom megvalósítása.
Ha elkészültél, tedd a versedet olyan helyre, ahol gyakran látod, például a tükörre, az íróasztalodra vagy a naplódba. A rendszeres olvasása egy apró, de erőteljes emlékeztető lehet arra az energiára, amit minden nap szeretnél megélni és bevonzani - írja a People.
