Az álombeli némaság nyomában - Vajon mi okozza ezt az ijesztő jelenséget?
A némaság fogságában. Egyik rémálom sem kellemes, de amikor a kimondatlan szavakat még alvás közben sem tudjuk kimondani, na az mindennél bosszantóbb tud lenni.
Érdekes álom, rémült tekintet és ijesztő némaság. Akár egy horrorfilmben is érezhetnénk magunkat, amikor rémálmunk közben azon kapjuk magunkat, hogy menekülünk. A life utánajárt, mi okozhatja ezt a kellemetlen érzést, amikor a némaság rabjaivá válunk álmainkban.
Az álombeli némaság nyomában
A nyugtalanító élményről kiderült, hogy a belső feszültségek és elfojtott érzések tükre. De nem kell aggódni: van kiút! A szakértők szerint fontos megfigyelni az álom többi részletét is és teljes egészében megvizsgálni azt. Ha nem jön ki hang a torkodon, az is fontos körülmény, hogy ki vesz éppen körül téged ekkor. És hogy mit érzel pontosan! Félelmet? Dühöt vagy szomorúságot? Ezek a részletek segíthetnek felismerni, hogy életünk mely területére utal a rémálom.
A vizualizációs gyakorlatok segíthetnek utat törni a megoldáshoz. Ehhez nem kell mást tenned, mint éber állapotban vizualizálni, hogy félsz, és figyeld meg magad ebben az állapotban részletesen, majd vonj egy rózsaszín léggömböt eköré a kép köré, és mély levegővételekkel küldd az égbe egyre feljebb és feljebb. Ha minden nap elvégzed ezt a vizualizációs gyakorlatot, az agyad elfogadja, hogy félsz, így a félelem kioltódik!
Az álom arra is utalhat, hogy valakivel nem tudsz megbeszélni valamit
Érdemes átgondolnod, mennyire mersz beszélni a problémákról, illetve, hogy miért félsz elmondani a véleményedet. Sokszor akkor történik álombeli némaság, amikor nem merünk kiállni magunkért a valóságban.
Az, hogy álmodban nem tudsz megszólalni vagy kiabálni, nyilván szimbolikus, és a pszichológiában ezt sokszor azzal hozzák összefüggésbe, hogy a valós életben nehezen fejezed ki a szükségleteidet, vagy nehezen húzod meg a határaidat. Amikor valaki nem mer kiállni magáért, annak több oka lehet: korábbi tapasztalatok, konfliktuskerülés vagy alacsony önbizalom.
Így gyakorolj! Képzeld el, amint benyitsz a főnököd irodájába és előadod, hogy szeretnél kevesebb munkát a jövőben, mert egy ideje úgy érzed, kiégtél! Minden apró részletét dolgozd ki képzeletben ennek a jelenetnek! Alakítsd úgy a sztorit, hogy kiállsz magadért, és konkrét mondatokat is megfogalmazol ennek érdekében! Végül a főnök belemegy a dologba.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
