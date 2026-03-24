Így dobd fel a kávét: a végeredmény látványos és finom!

Mintha egy menő kávézóban lennél, ahol a csokiszirup nemcsak ízt, de látványos dekorációt is ad a fenséges kávédnak! „Ezt egy baristától tanultam” – hirdeti a Liz & Jeff Facebook-oldalon közzétett módszer videója, s a mutatványhoz a kávén, a tejen és a csokiszirupon kívül mindössze egy kézi tejhabosítóra van csak szükség. A végeredmény, melynél az üvegpohár belső falán csokicsíkok díszítik és ízesítik a tejeskávét, magáért beszél! A megvalósítás gyerekjáték, máris mutatjuk!

Csak egy kis csokiszirup kell a tejes kávéhoz – igaz, nem akárhogyan! (Fotó: Pexels/Pixabay)

A mutatvány egyszerű: fogj egy átlátszó poharat, csurgass az aljára egy kevés csokiszirupot, majd mártsd bele a kézi tejhabosítót. Ezután emeld egy kicsit feljebb a szerkezetet és kapcsold be! A centrifugális erő hatására a csokiszirup a tejhabosítóról a pohár belső oldalára spriccel, csík alakba. A mozdulatsort ismételd meg úgy, hogy ezúttal egy kicsit feljebb emeled és úgy kapcsolod be a tejhabosítót. A pohár magasságától függően 5-6 csík elég lehet. Ezután öntsd a pohárba a tejet, és a tejhabosítóval keverd össze a csokisziruppal, majd öntsd fel kávéval, és kész is!