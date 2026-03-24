RETRO RÁDIÓ

Elképesztő fordulat vár rád, ha ezt az öt dolgot elengeded

Te is vágyod a változást az életedben? Tégy a kedvező fordulat érdekében!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.24. 09:00
Az önelfogadás nem egy csapásra érkezik meg az életünkbe, hanem egy hosszú folyamat eredménye. Sokan évtizedeken át hordozunk olyan belső bizonytalanságokat, amelyek észrevétlenül mérgezik a mindennapjainkat és döntéseinket. A kutatások szerint azonban az életközépi időszakban gyakran bekövetkezik egy sorsfordító fordulat: akik ilyenkor megtanulják valóban szeretni önmagukat, azok képesek lesznek elengedni a legmélyebb gátlásaikat is. Ez a belső szabadság nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy végre merünk bízni a saját megérzéseinkben ahelyett, hogy mások elvárásait lesnénk.

Lélektani fordulat: az életközépi válság helyett válasszuk az önelfogadást és a belső szabadságot (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Életközépi fordulat: ezeket a terheket rakjuk le leggyakrabban

Aki megtanulja értékelni önmagát, a Your Tango cikke szerint általában az alábbi öt tehertől szabadul meg:

1. Az érzelmek elnyomása

Többé nem akarjuk elfojtani a dühöt vagy a szomorúságot. Megtanuljuk felismerni, mit üzen a testünk – legyen szó gombócról a torokban vagy gyomorgörcsről –, és merjük őszintén kimondani, mire van szükségünk.

2. Régi, rossz sémák követése

Felismerjük azokat a berögzült védekezési mechanizmusokat, amelyek gyerekkorunkban talán segítettek túlélni, de felnőttként már csak hátráltatnak. A tudatosság lehetőséget ad arra, hogy a kényszeres reakciók helyett szabad döntéseket hozzunk.

3. A negatív gondolatok bűvköre

Mindenkinek van egy belső kritikusa, de az önmagát szerető ember már nem hisz el mindent, amit ez a hang suttog. Megfigyeljük a negatív gondolatokat, de nem azonosulunk velük, így megőrizzük a lelki békénket.

4. A kényelmi zóna fogsága

Aki bízik magában, az nem retteg a kudarctól. Belátjuk, hogy a hibázás az élet része, és nem von le semmit az értékünkből. A visszautasítás már nem tragédia, hanem egy lecke, amiből tanulhatunk.

5. A tökéletes gyógyulás kényszere

Megértjük, hogy a fejlődés nem egy egyenes vonal, és nincsenek kötelező határidők. Elengedjük azt a nyomást, hogy „már jól kellene lennünk”, és elfogadjuk, hogy a gyógyulás hullámzó folyamat.

A valódi önszeretet stabil belső alapot ad, ami átsegít az élet nehézségein. Aki eljut idáig, az nem kérdőjelezi meg lépten-nyomon saját magát, hanem megtanul a saját erejére támaszkodni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
