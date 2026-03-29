Ez a csillagjegy ma izgalmas hírt kaphat

Hiába rövidebb egy teljes órával a nap, ez a vasárnap szinte minden csillagjegy számára kikapcsolódást, feltöltődést, pihenést, örömöt hozhat. Csak meg kell élni! S ez bizony minden csillagjegy részéről döntést, elköteleződést kíván.

Napi horoszkóp: 2026. március 29., vasárnap – a Skorpió csillagjegy szülötte izgalmas hírt kaphat

Kos

Vasárnap folytatódnak a kedvező energiák. A Hold ma még estig az Oroszlán jegyében jár, tehát a tűz elemben, ami önnek nagyon szerencsés. Még mindig az aktivitás javasolt, hogy levezesse ezeket a nagy energiákat. Jön egy meglepő fordulat is, ami bearanyozza a napját.

Bika

Nagyon hangulatos ez a vasárnap, és most tényleg minden adott ahhoz, hogy remekül érezze magát. Fontos, hogy ne táblázza be magát egész hétvégére programokkal, hanem jusson idő az édes semmittevésre is, mert most ez is nagyon kell a jóllétéhez.

Ikrek

Vasárnap legyen nyitott egy találkozóra vagy egy programra, ahová váratlanul hívják. Fogadja el a meghívásokat, és számítson arra, hogy talán nem az történik majd, amit előzetesen vár. Valami váratlan és érdekes esemény vagy hír ugyanis megváltoztathatja az események folyását. Az is lehet, hogy egy új személlyel ismerkedik meg.

Rák

Nagyon szeretné, hogy minden jól alakuljon vasárnap. Ön nagyon szeret gondoskodni a családról, és fontos önnek, hogy harmónia legyen az otthonában. Rágörcsölni azonban nem kell, és főleg: magával is törődjön – pihenjen, töltődjön. Egy furcsa pletyka is eljuthat önhöz, amin bosszankodhatna is, mégse tegye – a lelki békéje fontosabb!

Oroszlán

A Hold ma még egészen estig az Oroszlánban jár, és nagyon kedvező hatással van önre: jókedvet és szépséget hoz a napjába. Most bármibe is kezd, azt gördülékenyen és simán teszi. Arra viszont figyeljen, hogy ne menjen bele elméleti vitákba, főleg este ne, amikor a Hold átlép az akkurátus Szűzbe.

Szűz

Ma szinte a tenyerén hordozza önt a párja vagy a családja, és nem kell csodálkoznia, ha nagyobb siker vár önre, mint amire számított, vagy több elismerést és bókot kap, mint gondolta. Bárhogyan is alakul, most ne kérdőjelezze meg, hogy mindezt meg is érdemli!