Ez a csillagjegy ma izgalmas hírt kaphat

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.29. 08:30
Hiába rövidebb egy teljes órával a nap, ez a vasárnap szinte minden csillagjegy számára kikapcsolódást, feltöltődést, pihenést, örömöt hozhat. Csak meg kell élni! S ez bizony minden csillagjegy részéről döntést, elköteleződést kíván.

A Skorpió csillagjegy szülötte egy kifejezetten izgalmas hírt kaphat ezen a vasárnapon

Napi horoszkóp: 2026. március 29., vasárnap – a Skorpió csillagjegy szülötte izgalmas hírt kaphat

Kos

Vasárnap folytatódnak a kedvező energiák. A Hold ma még estig az Oroszlán jegyében jár, tehát a tűz elemben, ami önnek nagyon szerencsés. Még mindig az aktivitás javasolt, hogy levezesse ezeket a nagy energiákat. Jön egy meglepő fordulat is, ami bearanyozza a napját.

Bika

Nagyon hangulatos ez a vasárnap, és most tényleg minden adott ahhoz, hogy remekül érezze magát. Fontos, hogy ne táblázza be magát egész hétvégére programokkal, hanem jusson idő az édes semmittevésre is, mert most ez is nagyon kell a jóllétéhez.

Ikrek

Vasárnap legyen nyitott egy találkozóra vagy egy programra, ahová váratlanul hívják. Fogadja el a meghívásokat, és számítson arra, hogy talán nem az történik majd, amit előzetesen vár. Valami váratlan és érdekes esemény vagy hír ugyanis megváltoztathatja az események folyását. Az is lehet, hogy egy új személlyel ismerkedik meg.

Rák

Nagyon szeretné, hogy minden jól alakuljon vasárnap. Ön nagyon szeret gondoskodni a családról, és fontos önnek, hogy harmónia legyen az otthonában. Rágörcsölni azonban nem kell, és főleg: magával is törődjön – pihenjen, töltődjön. Egy furcsa pletyka is eljuthat önhöz, amin bosszankodhatna is, mégse tegye – a lelki békéje fontosabb!

Oroszlán

A Hold ma még egészen estig az Oroszlánban jár, és nagyon kedvező hatással van önre: jókedvet és szépséget hoz a napjába. Most bármibe is kezd, azt gördülékenyen és simán teszi. Arra viszont figyeljen, hogy ne menjen bele elméleti vitákba, főleg este ne, amikor a Hold átlép az akkurátus Szűzbe.

Szűz

Ma szinte a tenyerén hordozza önt a párja vagy a családja, és nem kell csodálkoznia, ha nagyobb siker vár önre, mint amire számított, vagy több elismerést és bókot kap, mint gondolta. Bárhogyan is alakul, most ne kérdőjelezze meg, hogy mindezt meg is érdemli!

Mérleg

A délelőtt valószínűleg családi kötelezettségekkel kezdődik, lehet egy előre megbeszélt program, és persze a vasárnapi ebéd készítése is több órás mutatvány. Lehet, hogy ehhez most nincs kedve, de ne feledje, hogy a családja szereti, és igényt tart önre.

Skorpió

Délelőtt még lehet sok feladata, de azért ne táblázza be magát túlságosan. Ez a nap arra való, hogy kikapcsolódjon, süssön-főzzön, és több időt töltsön a családjával, a barátaival és persze önmagával. Délután egy izgalmas hírt is kaphat!

Nyilas

A vasárnap szuperül alakulhat az ön számára, hiszen az Oroszlán Hold az ön jegyével is harmonikus kapcsolatban áll. Ez optimizmust, kalandvágyat és jókedvet hozhat, sőt, ha szingli, egy izgalmas találkozás lehetőségét is. Egy váratlan beszélgetés most különösen inspiráló lehet.

Bak

A Hold és a Vénusz harmonikus fényszöge jó alkalmat ad arra, hogy megnyugodjon, és átgondolja a következő hét feladatait. Bár szereti a rendet és a tervezést, most inkább a feltöltődésen legyen a hangsúly. Bármi, ami kikapcsolja – egy jó könyv, egy szép film vagy egy nagy séta –, most jó választás lehet.

Vízöntő

Az Oroszlán Hold most különösen erősen hat önre, mert szemben áll a jegyével, így a kapcsolatai kerülhetnek a középpontba. Egy beszélgetés vagy közös program közelebb hozhat valakit önhöz, és új felismeréseket hozhat. Ha nyitott marad mások véleményére, a nap végére sokkal tisztábban láthat egy fontos helyzetet.

Halak

Szeretne minden elvárásnak megfelelni? A párjának, a családjának és önmagának is? Ez bizonyára lehetséges, de rendkívül fárasztó. Emiatt a bolygók azt tanácsolják, hogy kérjen segítséget a többiektől, és ne akarjon mindent egyedül elvégezni a ház körül vagy az otthonában.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
