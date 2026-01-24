Hogy kell viselkednünk a repülőn, hogy ne okozzunk kellemetlenséget? Az illemszakértő válaszol

Az utazás mindig rengeteg stresszel jár együtt, a repülés pedig általában egy hosszú folyamat, ezért az utasok szeretnek ilyenkor kényelmesen öltözködni. A kényelem azonban nem azt jelenti, hogy bármit felvehetünk a repülőn. Egy illemszakértő elmondja, hogy kéne öltözködnünk a repülőgépeken.

A szekértő elárulja, ezeket a dolgokat ki kéne tiltani a repülőről Fotó: Shutterstock

Nem tudod hogy öltözködj a repülőn? Most eláruljuk

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok közlekedési minisztere, Sean Duffy arra szólította fel a repülővel utazókat, hogy hagyjanak fel a túlzottan laza, otthoni viseletekkel és válasszanak kulturáltabb öltözéket. Véleménye szerint érdemes lenne visszahozni azt a szemléletet, amely az 1950–60-as években volt jellemző, amikor a repülés különleges eseménynek számított, és az utasok ennek megfelelően adtak magukra.

Az amerikaiak szeretnek pizsamában és papucsban járkálni, sokan még a boltba és az iskolába is abban mennek. A repülőn azonban ennek nincs helye, illemszakértők szerint meg kell adni a tiszteletet a személyzetnek és a többi utasnak.

Laura Windsor, az „Etiquette Queen” néven ismert illemszakértő szerint vannak ruhadarabok, amiket teljesen ki kéne tiltani a gépről, mint a papucs, kalapok és a túl sokat mutató ruhadarabok.

Laura Akano szerint szakértő szerint nagyon fontos, hogy ilyen adnunk kell a megfelelő higiéniára is. Senki se szeretné, ha a mellette ülő személy izzadságszagú lenne, vagy éppen ellenkezőleg, ne lehessen lélegezni az erős parfümjétől - írja a Life.hu.