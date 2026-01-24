RETRO RÁDIÓ

Hogy kell viselkednünk a repülőn, hogy ne okozzunk kellemetlenséget? Az illemszakértő válaszol

Az égben is van helye az illemnek, a szakértők ezeket a tippeket javasolják.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 16:00
repülőgép öltözködés illemszabály

Az utazás mindig rengeteg stresszel jár együtt, a repülés pedig általában egy hosszú folyamat, ezért az utasok szeretnek ilyenkor kényelmesen öltözködni. A kényelem azonban nem azt jelenti, hogy bármit felvehetünk a repülőn. Egy illemszakértő elmondja, hogy kéne öltözködnünk a repülőgépeken.

Nem tudod hogy öltözködj a repülőn? Most eláruljuk
A szekértő elárulja, ezeket a dolgokat ki kéne tiltani a repülőről Fotó: Shutterstock

Nem tudod hogy öltözködj a repülőn? Most eláruljuk

Az elmúlt időszakban az Egyesült Államok közlekedési minisztere, Sean Duffy arra szólította fel a repülővel utazókat, hogy hagyjanak fel a túlzottan laza, otthoni viseletekkel és válasszanak kulturáltabb öltözéket. Véleménye szerint érdemes lenne visszahozni azt a szemléletet, amely az 1950–60-as években volt jellemző, amikor a repülés különleges eseménynek számított, és az utasok ennek megfelelően adtak magukra.

Az amerikaiak szeretnek pizsamában és papucsban járkálni, sokan még a boltba és az iskolába is abban mennek. A repülőn azonban ennek nincs helye, illemszakértők szerint meg kell adni a tiszteletet a személyzetnek és a többi utasnak.

Laura Windsor, az „Etiquette Queen” néven ismert illemszakértő szerint vannak ruhadarabok, amiket teljesen ki kéne tiltani a gépről, mint a papucs, kalapok és a túl sokat mutató ruhadarabok.

Laura Akano szerint szakértő szerint nagyon fontos, hogy ilyen adnunk kell a megfelelő higiéniára is. Senki se szeretné, ha a mellette ülő személy izzadságszagú lenne, vagy éppen ellenkezőleg, ne lehessen lélegezni az erős parfümjétől - írja a Life.hu.

Hagyd otthon:

  • papucs
  • pizsama
  • erős parfüm
  • nagy, másokat zavaró párna
  • márkás táskák, napszemüvegek
  • kivágott, túl rövid vagy sokat mutató ruhadarabok

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu