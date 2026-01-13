Elárulja a jegygyűrű, meddig tart a házasságotok?

Sokan úgy vélik, hogy a jegygyűrű sokat elárul a kapcsolatról, hiszen ekkor derül ki, mennyire ismeri a férfi a párja ízlését, ujjméretét és ékszerválasztási preferenciáit. Most pedig kiderült: összefüggés lehet az eljegyzési gyűrű ára és a kapcsolat jövője között.

A jegygyűrű sokat elárulhat a kapcsolatról (Fotó: unsplash.com)

A jegygyűrű árán múlhat a kapcsolat sorsa

Kutatók felállították a válási statisztikák és a gyűrűár közti összefüggést, amely aggasztó lehet az újdonsült jegyespárok számára. A férfiak számára már így is hihetetlenül stresszes a lánykérés – meg kell tervezniük a tökéletes pillanatot, kedves szavakkal kel megkérniük párjuk kezét és meg kell venniük a tökéletes gyűrűt is.

Egy amerikai kutatás szerint a kiválasztott gyűrű sokat elárul a kapcsolatról és arról, mennyi ideig tart majd a házasság. Az Emory Egyetem kutatói 3 370 amerikai felnőttet (házasokat és elváltakat egyaránt) kérdezett meg arról, mennyit költött eljegyzési gyűrűre, és miként alakult később a házassága.

A 2014-es adatok inflációval korrigált elemzése szerint azoknál a pároknál, akik a lánykéréshez nagyjából 500–2700 dollár (160–900 ezer forint) értékű eljegyzési gyűrűt választottak, alacsonyabb volt a válás aránya, mint azoknál, akik ennél drágább ékszert vásároltak.

A kutatás azt is kimutatta, hogy a 2700–5200 dollárba (kb. 900 ezer–1,7 millió forint) kerülő gyűrűk esetében a válás kockázata már 1,3-szor magasabb. Vagyis a drágább gyűrűk nagyobb eséllyel vezetnek váláshoz.

Ennek oka lehet a pénzügyi stressz, amit az ékszer és majd a közelgő esküvő hoz a párnak, vagy a kapcsolatuk eleve a feltűnésről és a magamutogatásról szól, amit egy több milliós gyűrű szimbolizál.

A kutatás kimutatta, hogy a túl olcsó ékszer sem a legjobb választás, ilyenkor a menyasszonyok úgy érezhetik, hogy párjuk nem becsüli meg őket eléggé. A kapcsolatra azonban nem lehet árat ragasztani, inkább felelősségteljesen és együtt kell ilyen pénzügyi döntéseket hozni – írja a life.hu.