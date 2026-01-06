„A férjem a nászutunkon halt meg - mindössze 50 nappal azután, hogy kimondtuk az igent”

Elizabeth elképzelni sem tudta, hogy mindössze 50 nappal később az esküvőjük után, boldog menyasszonyból szívszorítóan gyászoló özveggyé válik.

Esküvői boldogság után, szívszorító veszteség érte az ifjú feleséget

Néhány héttel később kinyitottam a postaládámat, és egyszerre láttam a házassági anyakönyvi kivonatunkat és Chris halotti anyakönyvi kivonatát. Összecsuklottam a kontrollálhatatlan zokogástól

- emlékszik vissza Elizabeth.

A nő 42 évesen, 2016-ban ismerkedett meg Chris-szel egy társkereső oldalon, miután négy boldogtalan házasságon volt túl.

Két boldog hét múlva azt mondta: »Elizabeth, teljesen beléd szerettem, és tudom, hogy te vagy a lelki társam. A hátralévő életedet velem töltenéd?« Azonnal igent mondtam.

2017 novemberében a barátok és család, köztük a kilenc gyermekük jelenlétében, a pár összeházasodott. Majd elérkezett a nászút ideje. Eleinte minden csodás volt. Pihentek a márvánnyal díszített ötszintes luxusszállodában, lovagoltak és sétáltak a fehér homokos parton.

Olyan romantikus volt, és el sem hittem, milyen boldog vagyok. Végre megtaláltam az álmaim férfiját, és soha nem engedtem volna el.

A hétvégi út utolsó napján meglátogatták a közeli vízesést, amikor odaértek nem a türkiz színű víz fogadta őket, hanem egy zavaros és barna víz. Ennek ellenére úgy döntöttek, hogy minden percet kiélveznek a nászútból, és Chris rögtön a vízbe ugrott.

A pár szomorúan készült hazautazni, de alig várta, hogy elkezdjék az új fejezetet férjként és feleségként, azonban másnap Christ hányás és hasmenés kínozta, de férfi nem aggódott különösebben. Aztán két héttel Jamaicából való visszatérésük után, Elizabeth rémülten nézte Chris-t, ugyanis a bőre és a szeme is teljesen sárga volt, a pár azonnal kórházba ment.

Chris sárgaságban szenvedett, a veséje és a mája leállt. Ami még ijesztőbbé tette a hírt, hogy fogalmuk sem volt, miért történt

- mondta Elizabeth.

Miután rájött, hogy köze lehet a nászutukhoz, Elizabeth online rákeresett Jamaicára, és megrémült, amikor számos figyelmeztetést talált egy bakteriális betegségről, a leptospirosisról, más néven Weil-betegség, ami víz útján terjed. Elizabeth rögtön a vízesésre gondolt, és elakadt a lélegzete