Váratlan fordulat: apjával ment nászútra a szőke szépség

A 39 éves menyasszony, Tobi Elder esküvője és nászútja kapcsán dédelgetett álma egyik napról a másikra összeomlott, amikor egy névtelen üzenet leleplezte vőlegénye titkos viszonyát.

A nászút nem úgy alakult, ahogy elképzelte a menyasszony (Forrás: Pexels – Képünk illusztráció)

A mennyasszony édesapjával töltötte a nászútját

A Nebraska állambeli Tobi négy nappal az esküvője előtt épp egy manikűr szalonban mesélte, mennyire izgatott a nagy nap miatt, amikor a telefonja üzenetet jelzett. A 39 éves nő feloldotta a mobilját. Egy csomó üzenetet kapott egy névtelen Facebook-profilra, amelyekben Ryan egy másik nő iránti szerelméről tanúskodó képernyőfotók sorakoztak:

Ryan hazudik neked. Kérlek, nézd meg az összes privát üzenetet, amit küldtem neked!

írta a feladó. Az üzenet további részében egy képernyőfotó szerepelt, amely Ryan és a nő közötti csevegést ábrázolta, benne a „hiányzol, és szeretlek” szavakkal. Több sem kellett Tobinak, felhívta a vőlegényét, aki bevallotta, hogy hónapok óta levelezett a nővel, és hogy a szeretője üzent Tobinak, miután Ryan próbálta lezárni a kapcsolatot.

A szívfájdalom ellenére Tobi úgy döntött, nem hagyja ki a nászutat, viszont egyedül repül Hawaii-ra. Az O’ahu szigeten landolva egy üzenet várta a 68 éves édesapjától, Robtól:

„Drágám, jövök! Nem akarom, hogy egyedül legyél ott!”

Tobi végül felhívta Ryant, hogy megtudja, miért csalta meg. A férfi elmondta, bizonytalan volt, és attól félt, Tobi végül elhagyja. Nos, furcsamód a hűtlenségévek pont ezt érte el. Tobi bevallotta, két napig borzalmasan érezte magát, de megkönnyebbült, amikor meglátta az édesapját a reptéren.

Amikor Rob megérkezett, a nő úgy döntött, megörökíti a pillanatot, majd feltölti a videót TikTokra:

Apám húsz éve beszélt arról, hogy meglátogatja a Pearl Harbort, így azt gondoltam, jó lenne együtt megtenni! A szemében látható öröm elvette a fájdalmamat.

Másnap a nő TikTok-videója vírusszerűen terjedni kezdett, 3 millió megtekintést ért el, és több ezer támogató kommentet kapott – számolt be róla a Mirror.

Ryan-nel megszakítottam minden kapcsolatot, és bár össze vagyok törve, próbálok erős maradni, és spórolok, hogy új életet kezdhessek valahol máshol. Minden rosszban van valami jó, és nagyon örülök, hogy valóra válthattam édesapám álmát, és ő ott lehetett mellettem. Erre mindketten örökké emlékezni fogunk

– nyilatkozta Tobi.