Mikes Anna megható vallomása, ezt hozta haza magával a nászútról – Fotók

Meseszép helyszínen ünnepelték a házasságukat. Mikes Anna és Krausz Gábor igazán boldogok.
Kétség sem fér hozzá, hogy Mikes Anna és Krausz Gábor kapcsolata lázban tartja szinte az egész országot. Két évvel ezelőtt minden tévénéző szívébe belopták magukat a Dancing with the Stars műsorban. Akár egy tündérmesébe is beillik a szerelmi történetük. Idővel pedig nemcsak táncos vetélkedőt nyerték meg, hanem egymás szívét is.
Azóta megtörtént a romantikus lánykérés, szeptember 6-án pedig össze is házasodott az álompár. Sőt azóta már a nászútjukat élvezik, ami során a boldogságtól sugárzó Mikes Annáról rengeteg szemkápráztató fénykép készült. Legfrissebb bejegyzésében elárulta a profi táncos, hogy mi az, ami vele együtt érkezett haza a nászútról.
„JOKER képeim szólóban. Ebből a homokból hoztunk haza is, nem tudtam otthagyni. Seychelle-szigetet örökre a szívembe zártam, ezt mindenkinek látnia kell! Végezetül, köszönjük Gábor az önfeláldozó fotós másodperceidet, úgy láttam élvezed ezt a munkakört (is)” – írta szemkápráztató fotóihoz Mikes Anna.
