Mikes Anna megható vallomása, ezt hozta haza magával a nászútról – Fotók

Kétség sem fér hozzá, hogy Mikes Anna és Krausz Gábor kapcsolata lázban tartja szinte az egész országot. Két évvel ezelőtt minden tévénéző szívébe belopták magukat a Dancing with the Stars műsorban. Akár egy tündérmesébe is beillik a szerelmi történetük. Idővel pedig nemcsak táncos vetélkedőt nyerték meg, hanem egymás szívét is.

Mikes Anna és Krausz Gábor nagyon boldog Fotó: Máté Krisztián/Bors

Közösségi oldalán árulta el, mit hozott haza Mikes Anna

Azóta megtörtént a romantikus lánykérés, szeptember 6-án pedig össze is házasodott az álompár. Sőt azóta már a nászútjukat élvezik, ami során a boldogságtól sugárzó Mikes Annáról rengeteg szemkápráztató fénykép készült. Legfrissebb bejegyzésében elárulta a profi táncos, hogy mi az, ami vele együtt érkezett haza a nászútról.

„JOKER képeim szólóban. Ebből a homokból hoztunk haza is, nem tudtam otthagyni. Seychelle-szigetet örökre a szívembe zártam, ezt mindenkinek látnia kell! Végezetül, köszönjük Gábor az önfeláldozó fotós másodperceidet, úgy láttam élvezed ezt a munkakört (is)” – írta szemkápráztató fotóihoz Mikes Anna.