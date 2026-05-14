Evőeszköz szorult egy férfi torkába, ám az igazi sokk csak ezután jött

Evőeszköz szorult egy kínai férfi torkába, aki éveken keresztül élt együtt az oda nem illő tárggyal. Korábban volt már orvosnál, ahol műtéti úton tudták volna eltávolítani az evőeszközt, azonban a férfi megijedt, így inkább az együttélés mellett döntött. Végül a problémák egyre csak szaporodtak az evőpálcika miatt, így nem volt más választása, mint ismét felkeresni az orvosokat.

Az evőeszközt nyolc évvel a lenyelése után távolították el, a férfi korábban félt a műtéttől (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Evőeszközzel a torkában élt 8 éven keresztül

Az orvostudomány sok mindent látott, és a legmeglepőbb dolgokat is kiműtötték már az emberek testéből. Ezt a sort gyarapítja egy kínai férfi, aki nyolc éven keresztül élt a torkában egy 12 centiméter hosszú fém evőpálcikával. A különös eset 2018-ban történt, miután italozással egybekötött étkezés során véletlenül lenyelte az evőeszközt.

A férfinak – akit csak Wang vezetéknéven említenek – műtétet javasoltak az orvosok az evőeszköz eltávolítására. Az akkor 46 éves férfi beismerte, hogy alkohol problémákkal küzd, félelmében pedig visszautasította a beavatkozást, és inkább amellett döntött, hogy együtt él az eszközzel a szervezetében. Ám mindez nem volt problémamentes. Időről-időre fájdalmakat tapasztalt, az étkezés is kellemetlen volt számára, de mivel az evőpálcika nem okozott légzési nehézségeket, így végig azzal nyugtatta magát, hogy mindez „az alkoholfogyasztás normális következménye”.

Belátta, hogy szükséges a műtét

Az évek során azonban a szervezete nehezen viselte az oda nem illő evőeszközt, egyre nagyobb fájdalmakkal küzdött, és a nyelés is nagyon nehezen ment. Eljött tehát a pont, amikor Wang azt mondta: ez nem mehet így tovább, és itt az ideje igénybe vennie az orvosok segítségét. A sebészek végül egy minimálisan invazív eljárással eltávolították az evőpálcikát, ezzel elkerülték a komolyabb műtétet. Bár már maga a probléma is meglepte az orvsokat, az igazi sokk csak akkor érte őket, amikor kiderült, mióte élt együtt a férfi a szervezetében a testidegen tárggyal.

Azt mondta nekünk, hogy egy evőpálcika szorult a torkába. Azt hittem, ez most történt, de kiderült, hogy már nyolc éve így él.

– nyilatkozta dr. Huang Weipeng a South China Postnak.