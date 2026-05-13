„Azt mondták, hogy a fájdalom a fejemben van” – Rejtélyes betegség támadta meg a gyönyörű lányt
Borzasztó fájdalom gyötörte, amely megnehezítette a mindennapjait. Az orvosok szerint elkerülhetetlen az amputálás.
Állandó fájdalmakkal küzdött a 21 éves Megan Dixon, akinek a lábai az elmúlt nyolc évben gyökeres változáson mentek keresztül. A nőnek az említett végtagja elkezdett felfele hajolni, vagyis visszafele, természetellenes módon, és ez a pozíciója rögzült is. Mivel nem tudja zökkenőmentesen élni mindennapi életét, a szakértők szerint muszáj amputálni a lábait.
Amputálni kell majd a lány lábait, visszafele hajlottak
Megan Dixon állapotát nem tudják megmagyarázni.
Mivel a térdeit nem tudja behajlítani, a nő – aki funkcionális neurológiai zavarban (FND) is szenved – igazi orvosi rejtéllyé vált, ugyanis az orvosok nem találják az állapotának az okát. A Cambridgeshire-i születésű Megan azóta saját erejéből gyűjtött adományokat egy elektromos kerekesszékre, hogy tudjon mozogni valamelyest.
Sajnos ismeretlen rendellenessége miatt 14 éves kora óta nem tud járni - és mivel nem tudnak magyarázatot adni, ezzel pedig diagnózist vagy gyógymódot betegségére - így amputálni kell a lábait.
„A legnehezebb az volt, amikor felkerestem az amputáltakat kezelő klinikát, és azt mondták, hogy az amputáció a legjobb és egyetlen lehetőségem. A szívem mélyén reméltem, hogy talán lesz más megoldás is. De ez most a valóságom, és még nem tudtam teljesen megbékélni vele” - idézi a lány szavait a LadBible.
A rémálma mindössze 13 évesen kezdődött, mikor szamárköhögés és mirigyláz gyötörte, majd egy évvel később, lábai felmondták a szolgálatot. Bár kezdetben az NHS szerint mialgiás enkefalomielitisszel (ME), azaz krónikus fáradtság szindrómával diagnosztizálták, a tünetei nem illettek a kórképbe.
Onnantól kezdve egyre rosszabbul és rosszabbul lettem. Kezdtem kómához hasonló állapotba kerülni. 16 éves koromban már nem tudtam egyedül felülni, és kezdtem elveszíteni a beszédképességemet is.
Elmondása szerint ekkor a gyerekorvosa már attól tartott, hogy sztrókot kapott, ezért azonnal kórházba küldte sürgősségi kivizsgálásra, ami végül másfél évig tartott. Megan szerint a lábaiban a csontok elkezdtek csikorogni, de az orvosok nem vették komolyan tüneteit, azt mondták neki, hogy ezt csak képzeli.
Később megmagyarázhatatlan módon kómába esett, amelyből nem tudták felébreszteni.
A lábaim teljesen egyenesek voltak, és még az altatás alatt sem tudták behajlítani a térdeimet. A bal lábam tíz fokkal rossz irányba kezdett hajlani.
Ezután sem segítettek rajta - mire fogadta egy sebész, állapota visszafordíthatatlanná vált. Megan ezért is tartja fontosnak, hogy üzenjen az embereknek: ne vegyék félvállról megérzéseiket és tüneteiket, hiszen őt is 6 évig küldözgették ide-oda, mire már az amputáció maradt az egyetlen megoldás. Most próbál az életében rejlő pozitívumokra gondolni és összpontosítani, szerinte a remény a legkisebb formákban érkezik az ember életébe.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre