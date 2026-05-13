„Azt mondták, hogy a fájdalom a fejemben van” – Rejtélyes betegség támadta meg a gyönyörű lányt

Állandó fájdalmakkal küzdött a 21 éves Megan Dixon, akinek a lábai az elmúlt nyolc évben gyökeres változáson mentek keresztül. A nőnek az említett végtagja elkezdett felfele hajolni, vagyis visszafele, természetellenes módon, és ez a pozíciója rögzült is. Mivel nem tudja zökkenőmentesen élni mindennapi életét, a szakértők szerint muszáj amputálni a lábait.

Amputálni kell majd a lány lábait, visszafele hajlottak Fotó: freepik.com / Illusztráció

Megan Dixon állapotát nem tudják megmagyarázni.

Mivel a térdeit nem tudja behajlítani, a nő – aki funkcionális neurológiai zavarban (FND) is szenved – igazi orvosi rejtéllyé vált, ugyanis az orvosok nem találják az állapotának az okát. A Cambridgeshire-i születésű Megan azóta saját erejéből gyűjtött adományokat egy elektromos kerekesszékre, hogy tudjon mozogni valamelyest.

Sajnos ismeretlen rendellenessége miatt 14 éves kora óta nem tud járni - és mivel nem tudnak magyarázatot adni, ezzel pedig diagnózist vagy gyógymódot betegségére - így amputálni kell a lábait.

„A legnehezebb az volt, amikor felkerestem az amputáltakat kezelő klinikát, és azt mondták, hogy az amputáció a legjobb és egyetlen lehetőségem. A szívem mélyén reméltem, hogy talán lesz más megoldás is. De ez most a valóságom, és még nem tudtam teljesen megbékélni vele” - idézi a lány szavait a LadBible.

A rémálma mindössze 13 évesen kezdődött, mikor szamárköhögés és mirigyláz gyötörte, majd egy évvel később, lábai felmondták a szolgálatot. Bár kezdetben az NHS szerint mialgiás enkefalomielitisszel (ME), azaz krónikus fáradtság szindrómával diagnosztizálták, a tünetei nem illettek a kórképbe.

Onnantól kezdve egyre rosszabbul és rosszabbul lettem. Kezdtem kómához hasonló állapotba kerülni. 16 éves koromban már nem tudtam egyedül felülni, és kezdtem elveszíteni a beszédképességemet is.

Elmondása szerint ekkor a gyerekorvosa már attól tartott, hogy sztrókot kapott, ezért azonnal kórházba küldte sürgősségi kivizsgálásra, ami végül másfél évig tartott. Megan szerint a lábaiban a csontok elkezdtek csikorogni, de az orvosok nem vették komolyan tüneteit, azt mondták neki, hogy ezt csak képzeli.