Kiderült: ennyit spórolhatunk ma a védett üzemanyagárnak köszönhetően
Szemmel látható a különbség.
A kormány védett árat vezetett be az üzemanyagokra, miután az iráni és ukrajnai háborús konfliktusok hatására jelentősen megugrott az olaj és az üzemanyagok világpiaci ára. Az intézkedés a benzin literenkénti árát 595, a gázolajét pedig 615 forintban rögzíti.
Egészen pontosan ennyit spóroltunk ma az üzemanyag védett árának köszönhetően:
- 1 liter 95-ös benzin: védett áron 595 Ft, piaci áron 696 Ft – vagyis 101 forintot takarítottunk meg;
- 1 liter gázolaj: védett áron 615 Ft, piaci áron 809 Ft – vagyis 194 forintot spórolunk.
