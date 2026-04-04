RETRO RÁDIÓ
Védett ár

95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Tisztán látszik, mi a tét: ez a Fidesz és a Tisza terve az energiahelyzettel

A választás tétje április 12-én tisztán kirajzolódik. Amíg ugyanis a Fidesz a családok közvetlen anyagi biztonságát és a kiszámítható (fix) árakat tekinti prioritásnak a globális káoszban, addig a Tisza Párt fokozná a rizikót azzal, hogy totálisan új helyzetbe vinné bele az országot.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
A magyar kormány stratégiai célkitűzése a hatósági árak fenntartása, amely a háztartások számára a piaci árnál lényegesen olcsóbb gázt, áramot és üzemanyagot biztosít - írja a Világgazdaság.

Fotó: Molnár Edvárd

Az ukrajnai olajblokádok és a közel-keleti háború miatti drasztikus világpiaci áremelkedés (bőven 100 dollár feletti olajár) közepette a kormány ismét előtérbe helyezte a közvetlen árbeavatkozást, hogy védje a magyar családokat.

Az új, hangsúlyos elem a védett üzemanyagár (hatósági áras benzin és gázolaj), amelynek célja, hogy a magyar családok, vállalkozások, kiemelten a logisztikai szektor, mentesüljön a Hormuzi-szoros lezárása okozta globális ársokk alól.

A kormány érvelése szerint az állami beavatkozás nélkül az üzemanyagárak már régen átlépték volna az ezerforintos lélektani határt, ami elszabadítaná az inflációt és tönkretenné a fuvarozókat. Ezt a védelmi hálót egészítik ki a nagykereskedelmi árrések korlátozásával és az extraprofitadókkal, amelyeket a szektor szereplőire vetnek ki a lakossági terhek mérséklése érdekében.

A magyar árvédelem alapja az olcsó orosz olaj, ami immáron több mint két hónapja nem érkezik Magyarországra az ukrán blokád miatt a Barátság vezetéken.

Csakhogy a Tisza Párt mindezt nem helyreállítani akarja, hanem végleg felszámolni, ugyanis deklarált célja, hogy leválassza Magyarországot az orosz energiaforrásokról. A Tisza Párt a hatósági árak kivezetése mellett is kiállt és a multikra kivetett adókat is beszántaná.

A választás 2026 tétje tehát április 12-én tisztán kirajzolódik: míg a Fidesz a családok közvetlen anyagi biztonságát és a kiszámítható (fix) árakat tekinti prioritásnak a globális káoszban, addig a Tisza Párt fokozná a rizikót azzal, hogy totálisan új helyzetbe vinné bele az országot egy egyébként is hektikus energiapiaci helyzetben.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
