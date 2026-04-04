Hatalmas energiaválság várható Európában
A brüsszeli biztos már a részleteket elemzi.
Dan Jørgensen, az EU energiáért felelős biztosa hosszú energiaválságra készül, szerinte rövidesen korlátozni kell kell a dízelt és repülőgép-üzemanyagot az EU-ban, de akkor sem fognak orosz energiára visszatérni- nyilatkozta a Financial Timesnak.
„Ez hosszú válság lesz . . . az energiaárak nagyon hosszú ideig magasabbak lesznek” – mondta Dan Jørgensen az FT-nek, figyelmeztetve, hogy néhány még „kritikusabb” termék esetében „arra számítunk, hogy ez a következő hetekben még rosszabb lesz”. Jørgensen azt mondta, hogy az EU „a legrosszabb forgatókönyvekre készül”, még akkor is, ha a blokk „még nem tart ott”, hogy porciózni kelljen az olyan kritikus termékeket, mint a repülőgép-üzemanyag vagy a dízel. „Úgy értem, jobb felkészülni, mint sajnálkozni” – mondta Jørgensen.
Jørgensen nem osztotta meg az EU „pontos elemzését” arról, hogy mikor lehet szükség új kibocsátásra, de azt mondta, hogy „nagyon komolyan vesszük ezt, és készek vagyunk megtenni, amikor és ha ez szükségessé válik”. „Nyitva kell tartanunk a lehetőségeinket, és ha ez valóban, ahogyan én előrejelzem, egy hosszan tartó válság, akkor ezekre az eszközökre egy későbbi szakaszban is szükségünk lesz” – tette hozzá. „Ezt pontosan a megfelelő időben kell megtenni, és arányosnak kell lennie.”
Jørgensen megismételte azt az álláspontját is, hogy az EU-s jogszabályokban idén nem lesz változás az orosz cseppfolyósított földgáz importjának megszüntetése érdekében. Azt mondta, hogy helyette az Egyesült Államokra és más partnerekre támaszkodni a további ellátások biztosításában elfogadható, mivel ők „a szabad piacon” működnek.
Már nem csupán az üzemanyagárak emelkedése, hanem hiánya is komoly kockázatot jelent. Az európai repülőterek üzemanyaghiánnyal nézhetnek szembe, miután Irán lezárta a Hormuzi-szorost a legtöbb olajszállítmány előtt. A kerozin ára már most rekordmagas, több nyugat-európai ország hónapokon belül kimerítheti tartalékait– számolt be a Politico.
A londoni Heathrow és más brit repülőtereken már elkezdődtek az üzemanyaghiány miatti járattörlések.
A Skybus regionális légitársaság egy útvonalát már meg is szüntette.
Szakértők szerint Franciaország lehet a következő érintett ország, mivel az Egyesült Királyság után Franciaországban a legnagyobb a különbség a kínálat és a kereslet között, ugyanakkor az ország viszonylag kedvező helyzetben van, mivel más forrásokból is tud üzemanyagot beszerezni.
Portugália négy, Magyarország öt, Dánia hat, Olaszország és Németország hét, míg Franciaország és Írország pedig nyolc hónapon belül kifogyhat az üzemanyagból,
Lengyelország közel önellátó, így kevésbé érintett.
A közel-keleti helyzet komoly aggodalmat okoz az üzemanyag-ellátás kapcsán a következő hónapokban. A Ryanair vezérigazgatója szerint akár
a járatok 5–10 százalékát is törölhetik a nyári időszakban, ha a konfliktus elhúzódik.
Európában strukturális repülőgép-üzemanyag-hiány van, részben az orosz olaj elleni szankciók és a finomítói kapacitások csökkenése miatt. Az EU nagyrészt importból fedezi szükségleteit, főként a Közel-Keletről.
A nemzetközi légi közlekedési szövetség szerint Európa régóta nettó importőr, az import a kereslet mintegy 30 százalékát fedezi, ami növeli a hiány és az árak ingadozásának kockázatát.
A légitársaságoknak nehéz takarékoskodniuk, mivel a konfliktus miatt hosszabb útvonalakon kell repülniük, ami több üzemanyagot igényel.
Naponta mintegy 1150 járatot érintenek az útvonal-módosítások.
A szakértők szerint minél tovább tart a közel-keleti konfliktus, helyzet, annál inkább emelkedhetnek az árak és fokozódhat az üzemanyag hiány.
A világgazdaság recessziója elkerülhetetlen, ami júniusra sokak számára nyilvánvalóvá válik – írta Kirill Dmitrijev, az Orosz Föderáció elnökének különleges képviselője X-oldalán. Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja szerint azok az országok szenvednek majd ettől a leginkább, amelyek energiát importálnak.
„Idén elkerülhetetlen a globális recesszió, és az energiaimportáló országok szenvednek majd tőle a leginkább. Ez júniusra sokak számára nyilvánvalóvá válik” – írja Dmitrijev, akit az EADaily idéz.
Ezt követően X-oldalán kiemelt öt országot, melyek szerinte a leginkább érintettek lesznek:
Olaszország, Németország, Lengyelország, Belgium és Románia.
„Olaszország – gázimport-függőség; Németország – magas energiaigény és energiahordozó-függőség; Lengyelország – átállás szénről gázra; Belgium – a tranzitcsomópontok kockázatai; Románia – regionális ellátástól való függőség” – írta Dmitrijev.
Hozzátette, hogy az Egyesült Királyság is sérülékeny az energiaválsággal szemben az északi-tengeri kitermelés csökkenése és az importfüggőség miatt.
Az EADaily korábbi beszámolója szerint Kirill Dmitrijev úgy nyilatkozott, hogy Európa gazdasági helyzetének jelentős romlása április 11-én kezdődhet.
„Április 11-én az EU helyzete még kilátástalanabbá válik”
– írta az X-en, az JPMorgan Chase adataira hivatkozva.
A magyarokat azzal is ki akarják zsebelni, hogy leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke csütörtökön a kormánypártok szombathelyi választási nagygyűlésén.
A kormányfő jelezte: ha ez bekövetkezik, akkor nincs rögzített benzinár, nincs rezsitámogatás.
Ha olyan kormányunk lesz, amely leválasztja Magyarországot az olcsó energiáról, akkor mi is 900 ezer meg egymillió forintot fogunk fizetni az energiáért, mint a lengyelek meg a csehek, vagyis a magyarok éves jövedelméből „egy hónapi jövedelem huss, ki fog repülni az ablakon”
– emelte ki.
Hozzátette: ezért van a Tisza környékén a Shellből oda ejtőernyőztetett szakember, hogy olcsó orosz energia helyett a Shell drága energiáját „sózza a nyakunkba”. És ezért van ott az Erste Banktól a küldött, hogy majd a bankadót – amin keresztül a kormány bevonta a bankok profitjának nagy részét az ország gazdálkodásába – megszüntessék, és a pénzeket ismét kivigyék Magyarországról. Ez az, amit nem szabad hagynunk – hangsúlyozta.
Orbán Viktor emlékeztetett: az elmúlt 16 évben a kormány adókkal, járulékokkal és más terhekkel 15 ezer milliárd forintot vont be a bankoktól, a nagy nemzetközi kereskedő cégektől és energiacégektől, és adott oda a családoknak, a nyugdíjasoknak és a fiataloknak. Azok, akik most kormányra készülődnek a Fidesz–KDNP helyett, megszüntetnék a közteherviselésnek ezt a formáját. Nem szabad megengednünk, hogy akár az ukránok, akár a nemzetközi pénz és nagytőke kizsebelje Magyarországot – jelentette ki.
Azt is mondta: 2022-ben úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy nagy, széles nemzeti összefogást a háború ellen. Hallgatóságát arra kérte: újítsák meg ezt szövetséget, és legyen újra háborúellenes kormánya Magyarországnak, legyen legalább 3 millió ember, aki a Fideszre és a kereszténydemokratákra szavaz. „Mert a Fidesz az egyetlen biztos választás” – fogalmazott.
Felidézte:
1989-ben nemet mondtak a szovjeteknek, 2015-ben a migrációs válság idején nemet tudtak mondani a németeknek, 2022-ben nemet mondtak Brüsszelnek, amikor Magyarországot bele akarták tolni a háborúba és 2026-ban nemet fognak mondani az ukránoknak is. Kívül tartjuk Magyarországot a háborún, és megvédjük a magyar családok minden érdekét, a keresztény nemzeti alkotmányt, a munkaalapú gazdaságot, a nyugdíjasok és a fiatalok érdekeit is
– ígérte.
Orbán Viktor az elmúlt négy évet „rendkívül igazságtalannak” értékelte, amelyben folyamatosan ott volt a háború fenyegetése, de hangsúlyozta, hogy ennek ellenére egyetlen fontos célt sem adtak fel, Magyarország volt az egyetlen Európában, amely 2022 és 2026 között nem megszorításokat alkalmazott. Hangsúlyozta: a legalább két gyermeket vállaló édesanyák életük végéig adómentesek lettek, megkétszerezték a gyermekek után járó adókedvezményt, nem adták fel a munkaalapú gazdaság vízióját sem és nem feledkeztek meg az idősekről sem, visszaadták a 13. havi nyugdíjat és megkezdték felépíteni a 14. havit is.
Arra figyelmeztetett, hogy a következő négy év sem ígérkezik igazságosnak – mondván – az ukrán–orosz háború folytatódik, Brüsszel próbálja belepréselni Magyarországot a háborúba és a közel-keleti háború miatt Európa történetének egyik legnagyobb energiaválsága közelít. Ilyen körülmények között különösképpen nem engedhetjük meg magunknak, hogy nemzeti kormány helyett ukránbarát kormány alakuljon, amely a magyarok pénzét Szombathely helyett mondjuk Donyeckbe viszi – figyelmeztetett.
A legnagyobb veszedelem, amivel Magyarországnak szembe kell néznie, az az, hogy ukránbarát kormány alakulhat, mert az pénzügyileg tenné tönkre az országot – hangsúlyozta. Orbán Viktor a szombathelyi Savaria téren tartott gyűlésen a megjelent ellentüntetőkre utalva arról is beszélt: a tiszások azért mennek el a Fidesz–KDNP kampányrendezvényeire, mert vesztésre állnak.
