Lázban tartotta a csillagászokat, most azonban megsemmisült a „húsvéti üstökös”

Mindenkit hónapokon át lázban tartott a C/2026 A1 (MAPS) jelű üstökös, amelyet még januárban fedeztek fel a chilei Atacama-sivatagból. A várakozások is hatalmasok voltak. A várva várt látványosság helyett azonban egyfajta „halálugrás” szemtanúi lehettünk.

Az üstökösről ez egy február 16-án készült fotó. Egy biztos: nem mindennapi objektumként lett beharangozva.

Különleges felfedezés a chilei sivatagból

Az üstököst 2026 januárjában azonosították a chilei Atacama-sivatagból. Már a felfedezés pillanatában figyelemre méltónak számított, mert ilyen nagy távolságból korábban még soha nem sikerült földi megfigyelésekkel Kreutz-típusú napsúroló üstököst észlelni.

A Kreutz-csoport üstökösei egy korábban szétesett óriásüstökös maradványai. Közös jellemzőjük, hogy rendkívül közel haladnak el a Naptól – gyakran mindössze néhány százezer kilométerre annak felszínétől.

A C/2026 A1 pályája kifejezetten szélsőséges volt: a legtávolabbi pontja több tízezerszer messzebb volt található a Naptól, mint a legközelebbi megközelítés helye. Ez egy erősen elnyúlt pályát jelent, amelyen az üstökös hatalmas sebességgel száguldott.

Hatalmas várakozások előzték meg az üstököst!

A csillagászok kezdeti lelkesedése nem volt alaptalan. A becslések szerint az üstökös maximális fényessége –2 és –8 magnitúdó között alakulhatott volna – ami már a Vénusz fényességéhez hasonló érték. Egyes optimistább előrejelzések ennél is nagyobb, akár –15 magnitúdós fényességet sem zártak ki, ami nappali körülmények között is észlelhetővé tette volna az égitestet.

Ha az üstökös túléli a napközelséget... – spekuláltak a csillagászok –, akkor a legszebb időszaka április 9–11. közé esett volna. Ilyenkor már nem feltétlenül az üstökös feje, hanem a hosszú, fénylő porcsóva lett volna a leglátványosabb. Azonban minden máshogy alakult.

Amikor az égitest mindössze 160 ezer kilométerre közelítette meg a Napot – ami kozmikus léptékben egy elenyésző távolság –, a körülmények végzetessé váltak.

A több millió fokos hőmérséklet és a szélsőséges gravitációs erők kombinációja megtette hatását: a szerkezete már nem bírta a több millió fokos napközeli környezetet. Az üstökös jeges magja nem bírta a terhelést, és az 1,6 millió km/órás sebességgel száguldó égitest szó szerint darabokra szakadt.