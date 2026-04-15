Lázban tartotta a csillagászokat, most azonban megsemmisült a „húsvéti üstökös”
A januárban felfedezett C/2026 A1 (MAPS) jelű üstökös hónapokon át tartotta lázban a csillagászokat. Sokan arra számítottak, hogy akár fényes nappal is látható lesz majd az égbolton. Végül azonban az üstökös nem ragyogta be az eget, hanem megsemmisült.
Mindenkit hónapokon át lázban tartott a C/2026 A1 (MAPS) jelű üstökös, amelyet még januárban fedeztek fel a chilei Atacama-sivatagból. A várakozások is hatalmasok voltak. A várva várt látványosság helyett azonban egyfajta „halálugrás” szemtanúi lehettünk.
Különleges felfedezés a chilei sivatagból
Az üstököst 2026 januárjában azonosították a chilei Atacama-sivatagból. Már a felfedezés pillanatában figyelemre méltónak számított, mert ilyen nagy távolságból korábban még soha nem sikerült földi megfigyelésekkel Kreutz-típusú napsúroló üstököst észlelni.
A Kreutz-csoport üstökösei egy korábban szétesett óriásüstökös maradványai. Közös jellemzőjük, hogy rendkívül közel haladnak el a Naptól – gyakran mindössze néhány százezer kilométerre annak felszínétől.
A C/2026 A1 pályája kifejezetten szélsőséges volt: a legtávolabbi pontja több tízezerszer messzebb volt található a Naptól, mint a legközelebbi megközelítés helye. Ez egy erősen elnyúlt pályát jelent, amelyen az üstökös hatalmas sebességgel száguldott.
Hatalmas várakozások előzték meg az üstököst!
A csillagászok kezdeti lelkesedése nem volt alaptalan. A becslések szerint az üstökös maximális fényessége –2 és –8 magnitúdó között alakulhatott volna – ami már a Vénusz fényességéhez hasonló érték. Egyes optimistább előrejelzések ennél is nagyobb, akár –15 magnitúdós fényességet sem zártak ki, ami nappali körülmények között is észlelhetővé tette volna az égitestet.
Ha az üstökös túléli a napközelséget... – spekuláltak a csillagászok –, akkor a legszebb időszaka április 9–11. közé esett volna. Ilyenkor már nem feltétlenül az üstökös feje, hanem a hosszú, fénylő porcsóva lett volna a leglátványosabb. Azonban minden máshogy alakult.
Amikor az égitest mindössze 160 ezer kilométerre közelítette meg a Napot – ami kozmikus léptékben egy elenyésző távolság –, a körülmények végzetessé váltak.
A több millió fokos hőmérséklet és a szélsőséges gravitációs erők kombinációja megtette hatását: a szerkezete már nem bírta a több millió fokos napközeli környezetet. Az üstökös jeges magja nem bírta a terhelést, és az 1,6 millió km/órás sebességgel száguldó égitest szó szerint darabokra szakadt.
A megsemmisülést űrteleszkópok rögzítették. Ezen megfigyelések szerint a magja teljesen eltűnt, és csak egy fénylő por- és gázcsóva maradt utána. Tehát pontosan láthatóvá vált, mi történik egy ilyen extrém pályán mozgó objektummal a megsemmisülés pillanatában.
Íme a végzetes találkozás a Nappal:
A törmelék rövid ideig még halvány csíkként világított az űrben, de a részecskék gyorsan szétszóródtak. Ma már semmi sem maradt az egykor ígéretes üstökösből.
A tanulság: az üstökösök kiszámíthatatlanok
A „húsvéti üstökös" sorsa jól példázza, hogy sosem lehetünk teljesen biztosak a napsúroló üstökösök kimenetelében.
- Mindenesetre nincs okunk szomorkodni, hiszen április 19-én egy másik üstökös, a C/2025 R3 (PanSTARRS) közelíti majd meg a Napot, immár egy jóval biztonságosabb távolságban.
- A szakértők szerint akár ez az égitest lehet végül az év egyik leglátványosabb égi jelensége. Az égbolt szerelmeseinek tehát továbbra is érdemes az eget fürkészniük.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre