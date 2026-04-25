Felfoghatatlan tragédia: két kisfiút szippantott be a luxushotel medencéje – szertefoszlott minden remény

A legfrissebb wellness tragédia idén április 18-án, kora délután történt az olaszországi Latina tartományban. Az áldozat egy mindössze 7 éves kisfiú volt, aki éppen családjával érkezett meg hétvégi szálláshelyükre, Castelforte településre. A tragédia pillanataiban a gyermek éppen a medencében tartózkodott, amikor annak egyik lefolyónyílása beszippanthatta.

A római család, egy modernnek számító termálfürdő egyik wellnessrészlegében tartózkodott a tragédia idején (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Későn vették észre a fiút, elkerülhetetlen volt a tragédia

A balesetet követően a szülők azonnal riasztották a mentőket; mentőautó, és mentőhelikopter is érkezett a helyszínre. Amikor azonban rátaláltak az eszméletlen gyermekre, már nem lehetett megmenteni, a szakemberek csak a halál beálltát tudták megállapítani.

A Cassinói Ügyészség azonnali vizsgálatot indított az ügyben. A következő napokban várhatóak pontosabb részletek arról, hogy valóban a lefolyó szívóereje okozta-e a tragédiát.

A mostani eset azért is különösen megrázó, mert alig néhány nappal korábban egy 12 éves fiú is életét vesztette, szintén hasonló körülmények között. Ő a Rimini tartományhoz tartozó, Pennabilli település egyik hoteljében tartózkodott, amikor az egyik medence lefolyója magához szippantotta. Az életét neki sem tudták megmenteni.

Nem ez az első ilyen tragédia Olaszországban. Két évvel ezelőtt egy 8 éves kisfiú halt meg egy termálfürdőben, amikor a személyzet éppen ürítette a medencét, és a gyermek a vízbe esve a vízelvezető rendszerbe szorult.

A szakértők szerint az ilyen balesetek rendkívül ritkák, ám ha a biztonsági rácsok vagy a medencék szívóerejét szabályozó rendszerek nem megfelelően működnek, akkor életveszélyes helyzet alakulhat ki.