Sokkoló felvétel: a fiatalok 200 km/órás sebességgel száguldanak, nem sokkal később négyen meghaltak

Egy Seat Leon 200 km/órás sebességgel száguld át az elővárosi utakon Boltonban, Angliában. Egy tinédzser töltött fel erről sokkoló videót, aki néhány órával később egy szörnyű frontális ütközésben vesztette életét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 20:15
baleset sokkoló videó

A brit rendőrség egy tragikus frontális balesetet vizsgál, amelyben három tinédzser és egy taxisofőr vesztette életét. A bizonyítékok közt szerepel egy sokkoló videofelvétel is, amelyeken egy autó közel 200 km/ órás sebességgel száguld át egy lakott területen. A lélegzetelállító videót állítólag azon trió egyik tagja töltötte fel az Instagramra, akik vasárnap kora reggel Boltonban szörnyethaltak, amikor Seat Leonjuk egy bérelt magánautónak ütközött.

Sokkoló felvétel mutatja mi történt a tragédiát megelőzően
Sokkoló felvétel mutatja mi történt a tragédiát megelőzően, Illusztráció Fotó: pexels

A sokkoló videófelvételt elemzi a rendőrség

Úgy tudni, hogy a felvétel szombaton hajnali 3 órakor készült, alig 24 órával a halálos baleset előtt, amelyben öt utas szorult kórházi ellátásra. Az egyik elhunyt tinédzser családtagja „hülyeségnek” és „őrültségnek” nevezte a filmet.

Közben kiderült, hogy a szörnyű baleset helyszínének közelében élő családok évek óta könyörögtek plusz biztonsági intézkedésekért. A lakosok elmondták, hogy „pár havonta” vannak ütközések a Wigan Roadon. A lakosok azonban azt mondják, hogy mivel a korábbi balesetek nem jártak súlyos sérüléssel, a statisztikák nem indokolták a forgalomcsillapítást vagy a sebességmérő kamerák telepítését.

Egy a közelben dolgozó munkás, aki ismeri a balesetben elhunyt egyik tinédzser családját, azt mondta, hogy: „Sokan hülye videókat posztolgatnak arról, ahogy gyorshajtanak autóval. Úgy fogalmaznék, ezek őrültek, nem lenne szabad ekkora sebességgel menniük az úton.” – tette hozzá.

Ha a négy emberéletre gondolunk, felkavaró, különösen, hogy a taxisofőr pluszban dolgozott a hétvégén, hogy a pénzt hazaküldje a családjának.

A rendőrség hétfőn megerősítette a vasárnapi halálos baleset áldozatainak személyét, akik a 18 éves Mohammed Jibrael Mukhtar és Farhan Patel, valamint a 19 éves Mohammed Danyaal voltak. 

Az ártatlan 54 éves taxisofőr, Masrob Ali, akit gyászoló családja óvatos sofőrnek ismert, szintén halálos sérüléseket szenvedett. Mindkét jármű további öt utasa kórházban van.

 

