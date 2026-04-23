Sokkoló: Balesetet szenvedett a Tények műsorvezetője

A minap baleset érte Zavaros Esztert, a TV2 Mokka műsorvezetőjét, aki emiatt nem tudott színpadra állni a Győri Nemzeti Színházban.

Zavaros Eszter után most a TV2 egy másik műsorvezetője a közösségi oldalán tudatta, hogy ő is balesetezett. Szentpéteri Eszter, a TV2 Tények műsorvezetője a Facebook-oldalán számolt be a részletekről.

Nem az én délutánom volt ez a mai, de a jó hír, hogy személyi sérülés nem történt. A helyszínelés két fárasztó, de tanulságos óra volt, mert nem akarta elismerni a felelősségét az autós, aki a párhuzamos parkolásból elindulva mondhatjuk, hogy letarolt. A helyszínt biztosító és a helyszínelést végző két rendőr előtt le a kalappal. Egy hölgy és egy úr, akik határozottak, de udvariasak voltak. Akkor is, amikor kezdett elborulni az elmém attól, hogy egy teljesen egyértelmű helyzetet, hogyan próbál valaki ennyire félremagyarázni, mint ahogy azt a vétkes sofőr tette. Aztán végül helyreállt a "világ rendje", az autóm pedig már a szervízben várja a "gyógyulását". 3 perccel a balesetem előtt arra gondoltam, hogy milyen jó lesz nemsokára otthon lenni. Most arra gondolok, milyen jó, hogy senki sem sérült meg ebben a balesetben, és, hogy milyen jó, hogy vannak olyan barátaim, akikre mindig számíthatok

- olvasható a posztjában, majd megnyugtatásul hozzátette: 6 órával később a tervezettnél, de mégis épségben hazaért.