Fontos üzenettel készültek a választás napjára a TV2 Hírigazgatóságának műsorvezetői, akik azt is elárulták, miért döntöttek Orbán Viktor és a Fidesz mellett.

Varga Attila: A stabilitás és a biztonság a legfontosabb

Varga Attila számára családapaként a stabilitás és a biztonság a legfontosabb. A magyar kormány pedig mindig a magyar családokat helyezi előtérbe, ezért támogatja Orbán Viktor munkáját április 12-én.



Proksa Szandra: Sorsot választunk magunknak és gyermekeinknek

Proksa Szandra úgy véli, Magyarország történelmi választás előtt áll. Ilyen fontos talán még sosem volt, hogy elmenjünk szavazni. Kiemelte, vasárnap sorsot választunk magunknak, de nem csak magunknak, hanem gyermekeinknek, unokáinknak, de talán még a dédunokáinknak is. Két kisfiú édesanyjaként nagyon fontosnak tartja gyermekei békés, biztonságos jövőjét. Ezért most vasárnap Orbán Viktorra és a Fideszre fog szavazni, hiszen: a Fidesz a biztos választás.



Andor Éva: Háborúk, válságok közelítenek Magyarország felé

Andor Éva szerint a világ megbolondult, háborúk, válságok közelítenek Magyarország felé. Egy ilyen veszélyekkel teli időszakban úgy hiszi, az egyetlen reális célkitűzés, ha megpróbáljuk megvédeni, amink már van. Megvédeni a józanságot, a normalitást, az anyagi, sőt a fizikai biztonságunkat. Azt gondolja, hogy mindezt kizárólag Orbán Viktor és a Fidesz-kormány tudja megvédeni a magyar emberek számára. Ő ezért támogatja április 12-én Orbán Viktort.



Szentpéteri Eszter: Olyan vezetőre van szükség, aki a világ nagyhatalmaival jó kapcsolatot ápol

Szentpéteri Eszter hangsúlyozta, hogy a világ jelenlegi helyzetében, a jelenlegi nemzetközi és belpolitikai helyzetben ma egy olyan vezetőre van szükség, aki a világ nagyhatalmaival jó kapcsolatot ápol, jóban van velük. Egy olyan emberre van szükség, aki karizmatikus. Szerinte ez az ember pedig nem más, mint Orbán Viktor. Ő április 12-én ezért fogja Orbán Viktort támogatni.



Vitányi Judit: A hagyományok megőrzése nagyon fontos

Vitányi Judit számára a magyar kultúra jövője és a hagyományok megőrzése nagyon fontos, és ez most biztosítva van. Arra kér mindenkit, hogy április 12-én menjenek el szavazni, ugyanis mindannyiunk véleménye számít.