Fontos üzenettel készültek a választás napjára a TV2 Hírigazgatóságának műsorvezetői
Azt is elárulták, miért döntöttek Orbán Viktor és a Fidesz mellett.
Varga Attila: A stabilitás és a biztonság a legfontosabb
Varga Attila számára családapaként a stabilitás és a biztonság a legfontosabb. A magyar kormány pedig mindig a magyar családokat helyezi előtérbe, ezért támogatja Orbán Viktor munkáját április 12-én.
Proksa Szandra: Sorsot választunk magunknak és gyermekeinknek
Proksa Szandra úgy véli, Magyarország történelmi választás előtt áll. Ilyen fontos talán még sosem volt, hogy elmenjünk szavazni. Kiemelte, vasárnap sorsot választunk magunknak, de nem csak magunknak, hanem gyermekeinknek, unokáinknak, de talán még a dédunokáinknak is. Két kisfiú édesanyjaként nagyon fontosnak tartja gyermekei békés, biztonságos jövőjét. Ezért most vasárnap Orbán Viktorra és a Fideszre fog szavazni, hiszen: a Fidesz a biztos választás.
Andor Éva: Háborúk, válságok közelítenek Magyarország felé
Andor Éva szerint a világ megbolondult, háborúk, válságok közelítenek Magyarország felé. Egy ilyen veszélyekkel teli időszakban úgy hiszi, az egyetlen reális célkitűzés, ha megpróbáljuk megvédeni, amink már van. Megvédeni a józanságot, a normalitást, az anyagi, sőt a fizikai biztonságunkat. Azt gondolja, hogy mindezt kizárólag Orbán Viktor és a Fidesz-kormány tudja megvédeni a magyar emberek számára. Ő ezért támogatja április 12-én Orbán Viktort.
Szentpéteri Eszter: Olyan vezetőre van szükség, aki a világ nagyhatalmaival jó kapcsolatot ápol
Szentpéteri Eszter hangsúlyozta, hogy a világ jelenlegi helyzetében, a jelenlegi nemzetközi és belpolitikai helyzetben ma egy olyan vezetőre van szükség, aki a világ nagyhatalmaival jó kapcsolatot ápol, jóban van velük. Egy olyan emberre van szükség, aki karizmatikus. Szerinte ez az ember pedig nem más, mint Orbán Viktor. Ő április 12-én ezért fogja Orbán Viktort támogatni.
Vitányi Judit: A hagyományok megőrzése nagyon fontos
Vitányi Judit számára a magyar kultúra jövője és a hagyományok megőrzése nagyon fontos, és ez most biztosítva van. Arra kér mindenkit, hogy április 12-én menjenek el szavazni, ugyanis mindannyiunk véleménye számít.
Szabó Zsófi: Orbán Viktor ezt az országot össze tudja tartani
Szabó Zsófi számára bebizonyosodott, hogy Magyarország igenis a béke pártján áll. Hiszi azt, hogy Orbán Viktor ezt az országot össze tudja tartani, hiszen ő egy higgadt vezető, akire hallgatnak az emberek, aki stratégiailag tudja, hogy kivel hogyan kell tárgyalni.
Zavaros Eszter: Budapest, Magyarország egy biztonságos hely
Zavaros Eszter úgy fogalmazott, hogy 2015-ben elindult egy olyan konzekvens és nagyon előrelátó migrációs politika, ami miatt a mai napig azt érezhetjük, hogy Budapest. Magyarország egy biztonságos hely, ő pedig ezt a biztonságos helyet támogatja. Így április 12-én Orbán Viktorra szavaz.
Gönczi Gábor: Egy olyan miniszterelnököt kell választani, aki megvédi Magyarországot
Gönczi Gábor leszögezte, hogy vasárnap Magyarország választ, de jelen esetben nem csak egy pártot, amely majd vezeti az országot a következő négy évben. Azt gondolja, sorsot is választ magának, hiszen egy globális méretű energiaválság, pénzügyi válság réme fenyeget bennünket, és négy éve háború dúl a szomszédunkban. Egyáltalán nem mindegy, hogy ebbe a háborúba belesodródunk-e, illetve az az Európai Unió, amelyik most még békében él, az egyszer egy háborús Európai Unió lesz-e, benne Magyarországgal. Éppen ezért úgy véli, hogy egy olyan miniszterelnököt kell választani, aki megvédi Magyarországot ettől, megvéd bennünket a rezsiárak emelkedésétől. Kiemelte, hogy ezt egyetlen egy ember, Orbán Viktor tudja biztosítani számunkra, így április 12-én a Fidesz a biztos választás.
Marsi Anikó: Egy olyan embert szeretnék Magyarország vezetőjének, aki érez, gondolkodik, és felelősségteljes nyugalmat tud biztosítani mindenkinek
Marsi Anikó elmondta, hogy van munkája és nagyon szereti azt, ugyanis többnyire kapcsolódik a tanult mesterségéhez. Nagyon hálás azért, hogy itt élhet biztonságban és nyugalomban Magyarországon, magyar az anyanyelve. Beszél három másik idegen nyelven is, de ez a hazája. Itt szeretne biztonságban lenni, és ma itt van biztonságban. Itt szeretheti a fiait, az édesanyját, a barátait, a rokonait. Hangsúlyozta: ő nem politikus és nem is influenszer. De ettől még kiemeli: olyan embert szeretne Magyarország vezetőjének, aki érez, gondolkodik, és felelősségteljes nyugalmat tud biztosítani mindenkinek, aki magyarnak érzi magát. Éppen ezért április 12-én Orbán Viktorra szavaz.
