95-ös benzin piaci ár: 685 Ft, védett ár: 595 Ft, eltérés: -90 Ft / Gázolaj piaci ár: 780,5 Ft, védett ár: 615 Ft, eltérés: -165,5 Ft

Érzik, hogy baj van: A Tisza és az európai vezetés is inkább az embereket terhelnék a multik helyett

Az Európai Bizottság még nem reagált az energiacégek extraprofitjának megadóztatásának javaslatára. A Tisza Párt politikusaihoz hasonlóan az olajválság kezelését leginkább a fogyasztók anyagi terhelésében és korlátozásában látják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Öt uniós pénzügyminiszter jelentette be, hogy bevezetnék a különadót és megadóztatnák az energiacégek extraprofitját. Az Európai Bizottság még nem reagált az általuk megírt levélre. Mint kiderült, a Tisza Pártnak másfajta elképzelései vannak az energiaválság kezelésére

A Tisza Párt energiaterve is ezt szorgalmazza
A rezsicsökkentés és a védett ár eltörléséről beszél a Tisza Párt energiaterve. Fotó: Illyés Tibor / 

Érzik, hogy baj van – ezért is van így összeállítva a Tisza terve

Az Európai Unió öt pénzügyminisztere – Németország, Olaszország, Spanyolország, Portugália és Ausztria pénzügyminiszterei – az energiacégek extraprofitjának megadóztatását szorgalmazza. Így reagálnak az iráni háború miatt megugró üzemanyagárakra. A tervezett különadóra az Európai Bizottságnak küldött levélben tértek ki, amely pénteken keltezett. Az EU klímaügyi biztosának, Wopke Hoekstrának címezték a levelet, amelyben a 2022-ben bevezetett rendkívüli adóra is emlékeztettek. Ezt a magas energiaárak kezelésére alkalmazták. A levél nem részletezi, milyen mértékű extraprofit-adót javasolnak, illetve mely vállalatokat érintené az intézkedés. Az Európai Bizottság ugyan jelezte, hogy felülvizsgálják a kérést, lépést azonban egyelőre nem tettek - írja a Ripost.

A válság kezeléséhez Magyarországon már bevezették a védett árat, a reziscsökkentésnek köszönhetően az EU-n belül Magyarországon fizetik a legalacsonyabb rezsiárakat. Orbán Viktor miniszterelnök Robert Fico szlovák miniszterelnökkel együtt követelte az olcsó orosz energiákra kivetett brüsszeli szankciók feloldását. 

Mindeközben a Tisza Párt másképp kezelné az energiaválságot, ahogy az a napokban kiszivárgott energiaátállási tervből kiderült. A párt politikusa, Kapitány István hangsúlyozta, hogy le kell választani Magyarországot az olcsó orosz gázról, és sokkal kevesebb beavatkozásra, különadóra van szükség. Szerinte az árstopra, árrésstopra egyáltalán nincsen szükség.

 A kiszivárgott tiszás energiatervből kiderül:

  • eltörölnék a rezsicsökkentést, így háromszorosára emelnék a magyarok rezsiköltségeit,
  • eltörölnék a védett üzemanyagárat, amiért ezer forint feletti benzinár várna a magyarokra,
  • különadót vetnének ki a megtakarításokra is.

Nem valószínű, hogy Kapitány egyetértene az extraprofit megadóztatásával, amit a pénzügyminiszterek javasoltak. Ráadásul a Tisza Párt az európai vezetéshez hasonlóan vélekedik az olcsó orosz energiáról való leválásról, a védett ár és a rezsicsökkentés eltörléséről. Az Európai Bizottság még nem reagált a pénzügyminiszterek javaslatára, de már a koronavírushoz hasonló állapotokat idéző intézkedésekre készülnek; korlátoznák a repülést és az autózást, otthoni munkavégzésre bátorítanak, továbbá felszólítanák az embereket, hogy a nem életbevágó karbantartásokat halasszák el.

A magyaroknak stabilitásra és biztonságra van szüksége. A Tisza Párt energiaterve megbukott.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
