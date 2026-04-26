Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő életét vesztette

A rendőrség vizsgálatot indított. Egy járókelő vesztette életét, amikor leomlott a társasház tetőszerkezete.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.26. 17:22
Életét vesztette vasárnap a romániai Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak - írja a Maszol. A Vaslui Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség közleményében kiemelte, hogy a város egyik lakótelepén az erős szél mintegy 150 négyzetméternyi tetőszerkezetet sodort le az épületről.

Összeomlott a tetőszerkezet - Egy ember életét vesztette
Fotó: Facebook

A lezuhanó bádoglemezek maguk alá temették a férfit, és megrongálták a környéken parkoló kocsik egy részét is. A katasztrófavédelem képviselője, Alexandru Tătaru elmondta a lapnak, hogy az áldozatot eszméletlen állapotban találták meg a tetőelemek alatt. A férfinek leállt a szíve- és a légzése, a mentők sem tudták újraéleszteni.

