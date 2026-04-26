Leomlott egy társasház tetőszerkezete, egy járókelő életét vesztette
A rendőrség vizsgálatot indított. Egy járókelő vesztette életét, amikor leomlott a társasház tetőszerkezete.
Életét vesztette vasárnap a romániai Huși-ban egy férfi, akire egy tömbház tetőelemei zuhantak - írja a Maszol. A Vaslui Megyei Katasztrófavédelmi Felügyelőség közleményében kiemelte, hogy a város egyik lakótelepén az erős szél mintegy 150 négyzetméternyi tetőszerkezetet sodort le az épületről.
Összeomlott a tetőszerkezet - Egy ember életét vesztette
A lezuhanó bádoglemezek maguk alá temették a férfit, és megrongálták a környéken parkoló kocsik egy részét is. A katasztrófavédelem képviselője, Alexandru Tătaru elmondta a lapnak, hogy az áldozatot eszméletlen állapotban találták meg a tetőelemek alatt. A férfinek leállt a szíve- és a légzése, a mentők sem tudták újraéleszteni.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre