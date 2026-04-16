Most jött: Szalmabálák gyulladtak fel - Több egység tűzoltó rohant a helyszínre

A település határába a helyi és a mátészalkai tűzoltókat riasztották. Lángra kaptak a szalmabálák.

Szalmabálák gyulladtak fel Vásárosnaménynál

Szalmabálák gyulladtak fel Vásárosnaménynál

Körülbelül száz darab körbála ég, izzik Vásárosnamény külterületén. A helyszínre helyi önkormányzati és mátészalkai hivatásos tűzoltók vonultak több egységgel. A rajok vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják, körülhatárolták a tüzet, és gondoskodtak arról is, hogy a lángok ne terjedhessenek át a közeli fasorra. A helyszínre erőgépet is várnak, írja a Katasztrófavédelem.