Most jött: Szalmabálák gyulladtak fel - Több egység tűzoltó rohant a helyszínre
Jelenleg is oltják a tüzet. Lángra kaptak a szalmabálák.
A település határába a helyi és a mátészalkai tűzoltókat riasztották. Lángra kaptak a szalmabálák.
Szalmabálák gyulladtak fel Vásárosnaménynál
Körülbelül száz darab körbála ég, izzik Vásárosnamény külterületén. A helyszínre helyi önkormányzati és mátészalkai hivatásos tűzoltók vonultak több egységgel. A rajok vízsugárral és kéziszerszámokkal oltják, körülhatárolták a tüzet, és gondoskodtak arról is, hogy a lángok ne terjedhessenek át a közeli fasorra. A helyszínre erőgépet is várnak, írja a Katasztrófavédelem.
Hírlevél-feliratkozás
