„Sorozatgyilkos volt a legjobb barátom...” - Együtt dolgozott a betegeket gyilkoló ápolóval

Sorozatgyilkos mellett dolgozott egy ápolónő, akivel olyan közeli kapcsolatot alakított ki, amely a már könnyedén beleillett a legjobb barátság kategóriájába. A nő azt hitte, hogy a sorozatgyilkos egy rendes ember, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy milyen borzalmakat művelt a betegekkel.

Megmérgezte a betegeit a sorozatgyilkos

Sorozatgyilkossal dolgozott együtt a tudta nélkül

A kórházi sorozatgyilkosokról szóló listák élén gyakran szerepel Charles Cullen neve, aki az amerikai kriminalisztika egyik legsötétebb alakjaként tartanak nyilván. 16 éven át dolgozott a férfi különböző kórházakban, és saját bevallása szerint 29 beteget ölt meg, azonban egyes becslések szerint akár 400 áldozata is lehetett.

Cullen módszere alattomos volt: intravénás folyadékokba kevert halálos anyagokat – például inzulint vagy digoxint – amelyeket végül a páciens szervezetébe juttatott. Emellett sűrűn váltogatta a munkahelyeit, annak érdekében, hogy ne gyanúsíthassák a gyilkosságokkal, melyeket végül túladagolásokként könyveltek el. Az utolsó munkahelyén lett gyanús egy kolléganője Amy Loughren számára, aki végül segített a rendőrségnek. A nő mikrofont viselt titokban miközben Cullennel beszélgetett. Így szereztek bizonyítékot a sorozatgyilkos ellen.

Cullen 2003 decemberében került őrizetbe, végül rövid időn belül beismerte a gyilkosságokat. Később kiderült, hogy előre elkészített infúziókat is, így más egészségügyi dolgozók is beadták a halálos adagokat úgy, hogy fogalmuk sem volt róla.

Sosem szabadulhat a gyilkos

A történetet feldolgozta a The Good Nurse című film is, amelyben Cullen és Loughren kapcsolatát mutatják be. A valóságban a két ápoló nagyon szoros kapcsolatot ápoltak egymással. Az intenzív osztályon dolgoztak együtt és kevés dolog volt, amit ne osztottak volna meg egymással. „Olyan kötelék alakult ki köztünk, mint a katonák között” – emlékezett vissza Loughren. A nőnek sokáig nem volt arról fogalma, hogy kollégája betegeket gyilkol. Amikor a nyomozók szembesítették a gyanúval, teljesen összeomlott.

Nem értettem, hogyan tehet ilyet valaki, akit ennyire tiszteltem

– mondta. Ennek ellenére vállalta a kockázatot, és segített bizonyítékot szerezni ellene.