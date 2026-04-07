„Sorozatgyilkos volt a legjobb barátom...” - Együtt dolgozott a betegeket gyilkoló ápolóval
Legalább 400 embert ölt meg az ápoló. A sorozatgyilkosról egykori kollégája mesélt.
Sorozatgyilkos mellett dolgozott egy ápolónő, akivel olyan közeli kapcsolatot alakított ki, amely a már könnyedén beleillett a legjobb barátság kategóriájába. A nő azt hitte, hogy a sorozatgyilkos egy rendes ember, egészen addig, amíg ki nem derült, hogy milyen borzalmakat művelt a betegekkel.
Sorozatgyilkossal dolgozott együtt a tudta nélkül
A kórházi sorozatgyilkosokról szóló listák élén gyakran szerepel Charles Cullen neve, aki az amerikai kriminalisztika egyik legsötétebb alakjaként tartanak nyilván. 16 éven át dolgozott a férfi különböző kórházakban, és saját bevallása szerint 29 beteget ölt meg, azonban egyes becslések szerint akár 400 áldozata is lehetett.
Cullen módszere alattomos volt: intravénás folyadékokba kevert halálos anyagokat – például inzulint vagy digoxint – amelyeket végül a páciens szervezetébe juttatott. Emellett sűrűn váltogatta a munkahelyeit, annak érdekében, hogy ne gyanúsíthassák a gyilkosságokkal, melyeket végül túladagolásokként könyveltek el. Az utolsó munkahelyén lett gyanús egy kolléganője Amy Loughren számára, aki végül segített a rendőrségnek. A nő mikrofont viselt titokban miközben Cullennel beszélgetett. Így szereztek bizonyítékot a sorozatgyilkos ellen.
Cullen 2003 decemberében került őrizetbe, végül rövid időn belül beismerte a gyilkosságokat. Később kiderült, hogy előre elkészített infúziókat is, így más egészségügyi dolgozók is beadták a halálos adagokat úgy, hogy fogalmuk sem volt róla.
Sosem szabadulhat a gyilkos
A történetet feldolgozta a The Good Nurse című film is, amelyben Cullen és Loughren kapcsolatát mutatják be. A valóságban a két ápoló nagyon szoros kapcsolatot ápoltak egymással. Az intenzív osztályon dolgoztak együtt és kevés dolog volt, amit ne osztottak volna meg egymással. „Olyan kötelék alakult ki köztünk, mint a katonák között” – emlékezett vissza Loughren. A nőnek sokáig nem volt arról fogalma, hogy kollégája betegeket gyilkol. Amikor a nyomozók szembesítették a gyanúval, teljesen összeomlott.
Nem értettem, hogyan tehet ilyet valaki, akit ennyire tiszteltem
– mondta. Ennek ellenére vállalta a kockázatot, és segített bizonyítékot szerezni ellene.
Egy alkalommal bátorságot vett magán, hogy személyesen is szembesítse Cullent: „Tudom, hogy te tetted, tudom, hogy te bántottad ezeket az embereket.” A férfi viselkedése ekkor drámaian megváltozott: „Az a kedves ember eltűnt, és megjelent a gyilkos” – idézte fel.
Cullen végül több vádpontban is bűnösnek vallotta magát, majd 2006-ban 18 egymást követő életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték, ami összesen több mint 397 évnek felel meg, és nem helyezhető feltételesen sem szabadlábra, írta a The Sun.
