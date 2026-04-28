"Fecsegési felár?" Döbbenetes új szabállyal állt elő a népszerű légitársaság

A híres fapados légitársaság, a Ryanair, felárat számolna fel azokra az utasokra, akik a kora reggeli járatokon hangoskodnak. Az ötlet pedig rögtön éles vitatémává vált az utasok körében. A Facebookon megosztott, félig tréfás bejegyzés ötletével sokan egyetértenek, vannak azonban, akik inkább a fapados légitársaság személyzetét vizsgáltatná felül.

A fapados légitársaságok, köztük a Ryanair is, régóta népszerű választás azok számára, akik kedvező áron szeretnék bejárni Európát. Az alacsony ár azonban gyakran csak kiindulópontot jelent, a különféle kiegészítő szolgáltatásoknak külön díja van, ami gyorsan megdobhatja a repülőjegyünk végösszegét.

A Ryanair ugyanakkor arról is ismert, hogy időről időre ironikus hangvételű ötletekkel rukkol elő, amelyek újabb, sokszor szokatlan díjakat vetnének ki az utasokra. Egyszer már felmerült például a farmer viseléséért fizetendő díj, vagy akár a fedélzeti mosdóhasználat megadóztatása is, ezekből az ötletekből szerencsére egyik sem valósult meg.

Most azonban a legújabb felvetésük szerint a hajnali, például 6 órakor induló járatokon külön díjat számolnának fel azoknak az utasoknak, akik túl sokat beszélnek. A Facebook-oldalukon közzétett bejegyzésben így fogalmaztak: „Hamarosan díjat számolunk fel a fecsegőknek a hajnali 6-os járatainkon.”

Bár elsőre abszurdnak tűnhet ez az ötlet, sok utas meglepően támogatóan reagált a felvetésre, mondván, hogy egy korai indulásnál különösen értékes a nyugalom: „Ez az a díj, amivel mindannyian egyetérthetünk” - írta egy hozzászóló.

Voltak azonban olyanok is, akik ennél kritikusabban álltak a javaslathoz, és megkérdezték, hogy vajon ez a szabály a személyzetre is kiterjedne-e: „Ez magába foglalja azokat is, akik a hangosbemondón reklámozzák a sorsjegyeket és a duty free termékeket?” - vetette fel egy kommentelő.

Ezekre azonban érdemes figyelni a Ryanair járatain:

Bár a fecsegési díj egyelőre csak egy kommunikációs tréfának tűnik, a légitársaság valóban számos olyan pluszköltséget alkalmaz, amelyekkel az utasoknak érdemes tisztában lenniük.

Reptéri check-in díja : aki nem intézi el előre az online bejelentkezést 55 fontot vagy 55 eurót kell fizetnie a reptéren. Spanyolországból induló járatok esetén ez az összeg alacsonyabb, 30 font vagy 30 euró. A légitársaság ezért kifejezetten azt javasolja, hogy az érkezés előtt, az alkalmazáson vagy a weboldalon keresztül jelentkezzenek be. Azok, akik ülőhelyet is foglaltak akár 60 nappal az indulás előtt is megtehetik ezt, míg mások legkorábban 24 órával a járat előtt. A check-in általában két órával indulás előtt zár.

: aki nem intézi el előre az online bejelentkezést 55 fontot vagy 55 eurót kell fizetnie a reptéren. Spanyolországból induló járatok esetén ez az összeg alacsonyabb, 30 font vagy 30 euró. A légitársaság ezért kifejezetten azt javasolja, hogy az érkezés előtt, az alkalmazáson vagy a weboldalon keresztül jelentkezzenek be. Azok, akik ülőhelyet is foglaltak akár 60 nappal az indulás előtt is megtehetik ezt, míg mások legkorábban 24 órával a járat előtt. A kézipoggyász mérete: ez a szabály szintén gyakran okoz kellemetlenséget a világjárók körében. A Ryanair jelenleg egy darab, legfeljebb 40x30x20 centiméteres táskát enged fel a fedélzetre díjmentesen, amelynek el kell férnie az ülés alatt. Ez inkább egy laptoptáskának, kézitáskának vagy kisebb hátizsáknak felel meg.

Plusz kézipoggyász: felár ellenében egy második, legfeljebb 10 kilogrammos kézipoggyász is vihető, amelynek maximális mérete 55x40x20 centiméter lehet. Ezt az utasoknak saját maguknak kell elhelyezniük a felső csomagtartóban - írja a Life.hu.




