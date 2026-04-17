Több száz repülőgép-járatot töröltek az emelkedő üzemanyagárak miatt

Egyelőre a KLM és Lufthansa járatai érintettek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 13:35
Két nagy légitársaság több száz járatot törölt, miután figyelmeztetések szerint Európának már csak néhány hétre van elegendő repülőgép-üzemanyaga.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A német Lufthansa légitársaság holnaptól felfüggeszti CityLine járatait a kerozinárak ugrásszerű emelkedése és a folyamatban lévő szakszervezeti vita miatt. A holland KLM eközben megerősítette, hogy a következő hónapban 160 járatot törölt, mivel az iparág a Hormuzi-szoros lezárása által kiváltott példátlan olajválsággal küzd.

Tekintettel a jelentősen megemelkedett kerozinárakra, amelyek több mint kétszeresére emelkedtek az iráni háború előtti időszakhoz képest, valamint a munkaügyi vitákból eredő további terhekre, a vállalati stratégia végrehajtása részben felgyorsul. Első, azonnali hatállyal járó lépésként holnaputántól a Lufthansa Cityline 27 működő repülőgépét véglegesen eltávolítják a menetrendből, hogy csökkentsék a veszteséges légitársaság további veszteségeit.

- olvasható a Lufthansa tegnapi körleményében.

A német szakszervezetekhez tartozó pilóták és légiutas-kísérők folyamatos sztrájkjai miatt a Lufthansa Csoport összes járatának körülbelül 90%-át már a hét legrosszabb napjain felfüggesztették.

A KLM bejelentette, hogy számos módosítást hajt végre a következő hónapra vonatkozó menetrendjében azokon az útvonalakon, amelyek működtetése már pénzügyileg nem életképes. A holland légitársaság szerint ez az emelkedő kerozináraknak köszönhető, hozzátéve, hogy nincs kerozinhiány.

Mindez azután történt, hogy energiafelügyelők figyelmeztetettek, hogy Európának mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga van a közel-keleti konfliktus miatt - írta a Mirror.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
