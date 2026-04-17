Több száz repülőgép-járatot töröltek az emelkedő üzemanyagárak miatt

Két nagy légitársaság több száz járatot törölt, miután figyelmeztetések szerint Európának már csak néhány hétre van elegendő repülőgép-üzemanyaga.

Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A német Lufthansa légitársaság holnaptól felfüggeszti CityLine járatait a kerozinárak ugrásszerű emelkedése és a folyamatban lévő szakszervezeti vita miatt. A holland KLM eközben megerősítette, hogy a következő hónapban 160 járatot törölt, mivel az iparág a Hormuzi-szoros lezárása által kiváltott példátlan olajválsággal küzd.

Tekintettel a jelentősen megemelkedett kerozinárakra, amelyek több mint kétszeresére emelkedtek az iráni háború előtti időszakhoz képest, valamint a munkaügyi vitákból eredő további terhekre, a vállalati stratégia végrehajtása részben felgyorsul. Első, azonnali hatállyal járó lépésként holnaputántól a Lufthansa Cityline 27 működő repülőgépét véglegesen eltávolítják a menetrendből, hogy csökkentsék a veszteséges légitársaság további veszteségeit.

- olvasható a Lufthansa tegnapi körleményében.

A német szakszervezetekhez tartozó pilóták és légiutas-kísérők folyamatos sztrájkjai miatt a Lufthansa Csoport összes járatának körülbelül 90%-át már a hét legrosszabb napjain felfüggesztették.

A KLM bejelentette, hogy számos módosítást hajt végre a következő hónapra vonatkozó menetrendjében azokon az útvonalakon, amelyek működtetése már pénzügyileg nem életképes. A holland légitársaság szerint ez az emelkedő kerozináraknak köszönhető, hozzátéve, hogy nincs kerozinhiány.

Mindez azután történt, hogy energiafelügyelők figyelmeztetettek, hogy Európának mindössze hat hétre elegendő repülőgép-üzemanyaga van a közel-keleti konfliktus miatt - írta a Mirror.