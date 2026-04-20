David Macartney, az egykor maratont futó, kiváló fizikai állapotban lévő férfi élete egy pillanat alatt megváltozott, amikor egy apró csomót fedezett fel a hónalja alatt. Bár eleinte nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, háziorvosa reakciójából hamar kiderült, hogy rák állhat a háttérben.

A rák sem tette tönkre az édesapát

Nem sokkal később a 51 éves, háromgyermekes apa agresszív, 4-es stádiumú non-Hodgkin limfóma diagnózist kapott. A kezelés rendkívül megterhelő volt: kemoterápia, klinikai vizsgálat, és súlyos mellékhatások követték egymást.

11 helyen törte el a gerincemet a rák, most mégis hegyet mászok

Hat hétig feküdtem kórházban, elviselhetetlen fájdalmak között, morfiumon, és a testem alsó felét nem tudtam mozgatni

– idézte fel David.

Az addig aktív életet élő férfi egyik napról a másikra teljesen kiszolgáltatottá vált. Két mankóval tudott csak néhány lépést megtenni, miközben a fájdalom és a lelki megterhelés egyszerre nehezedett rá. Felesége, Lisa és három gyermeke végig mellette álltak, miközben a manchesteri Christie kórház szakemberei segítették a felépülésben.

A személyre szabott fájdalomkezelés és a gyógytorna fokozatosan visszaadta erejét és önbizalmát. David végül remisszióba került, és lassan újra tanult járni. A kitartó rehabilitáció meghozta gyümölcsét: 2025 novemberében olyat vitt véghez, amit korábban elképzelhetetlennek tartott.

Felgyalogoltam a Snowdonra. Lassan, óvatosan, de sikerült

– mondta a Mirrornak.

Ma már ismét túrázik, időnként kajakozik, és célul tűzte ki, hogy 2026-ban újra biciklire ül. Bár a fájdalom nem múlt el teljesen, már nem szorul napi gyógyszerre. David szerint a betegség nemcsak elvett, hanem tanított is: megtanulta, hogyan mondjon nemet, hogyan óvja az energiáját, és hogyan éljen tudatosabban.

A félelem nem tűnik el, de megtanulsz együtt élni vele

– fogalmazott.

A története nem ért véget: most a Manchester 10 kilométeres futóversenyére készül, hogy adományokat gyűjtsön a Christie NHS Alapítvány számára.