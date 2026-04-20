„11 helyen törte el a gerincemet a rák, most mégis hegyet mászok”

Továbbra is aktív. A rák sem volt képes megtörni a férfit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.20. 21:00
David Macartney, az egykor maratont futó, kiváló fizikai állapotban lévő férfi élete egy pillanat alatt megváltozott, amikor egy apró csomót fedezett fel a hónalja alatt. Bár eleinte nem tulajdonított neki nagy jelentőséget, háziorvosa reakciójából hamar kiderült, hogy rák állhat a háttérben.

A rák sem volt képes legyűrni az apát.
Nem sokkal később a 51 éves, háromgyermekes apa agresszív, 4-es stádiumú non-Hodgkin limfóma diagnózist kapott. A kezelés rendkívül megterhelő volt: kemoterápia, klinikai vizsgálat, és súlyos mellékhatások követték egymást.

Hat hétig feküdtem kórházban, elviselhetetlen fájdalmak között, morfiumon, és a testem alsó felét nem tudtam mozgatni

 – idézte fel David.

Az addig aktív életet élő férfi egyik napról a másikra teljesen kiszolgáltatottá vált. Két mankóval tudott csak néhány lépést megtenni, miközben a fájdalom és a lelki megterhelés egyszerre nehezedett rá. Felesége, Lisa és három gyermeke végig mellette álltak, miközben a manchesteri Christie kórház szakemberei segítették a felépülésben. 

A személyre szabott fájdalomkezelés és a gyógytorna fokozatosan visszaadta erejét és önbizalmát. David végül remisszióba került, és lassan újra tanult járni. A kitartó rehabilitáció meghozta gyümölcsét: 2025 novemberében olyat vitt véghez, amit korábban elképzelhetetlennek tartott.

Felgyalogoltam a Snowdonra. Lassan, óvatosan, de sikerült

 – mondta a Mirrornak.

Ma már ismét túrázik, időnként kajakozik, és célul tűzte ki, hogy 2026-ban újra biciklire ül. Bár a fájdalom nem múlt el teljesen, már nem szorul napi gyógyszerre. David szerint a betegség nemcsak elvett, hanem tanított is: megtanulta, hogyan mondjon nemet, hogyan óvja az energiáját, és hogyan éljen tudatosabban.

A félelem nem tűnik el, de megtanulsz együtt élni vele

 – fogalmazott.

A története nem ért véget: most a Manchester 10 kilométeres futóversenyére készül, hogy adományokat gyűjtsön a Christie NHS Alapítvány számára.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
