A tudósok feltárták, mi történik a tetoválófestékkel a testben

Aggasztó híreket közöltek. Meglepő összefüggést találtak a tudósok a tetoválások és a rák között.

Létrehozva: 2026.04.18. 14:00
Egyre több kutatás foglalkozik a tetoválásokkal és azok lehetséges összefüggésével a bőrrákkal. A tudósok most elárulják, hogy mit történik a tetoválófestékkel abban a pillanatban, amikor a testedbe fecskendezik, és miért növelheti ez a rák kialakulásának a kockázatát.

Erre figyelmeztetnek a tudósok, ha tetoválásod van Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Mennyire biztonságosak a tetoválások a test számára?

A tetoválás, amely korábban a bűnözőkkel és a kitaszítottakkal társult testmódosítási forma volt, manapság sokkal népszerűbb, és egyre több ember rendelkezik vele.

Mi történik a tetoválófestékkel, amikor a testbe kerül?

Abban a pillanatban, amikor a tetováló a festéket a bőrbe fecskendezi, a test azonnal reagál, idegen testként kezeli azt, és gyulladásos reakciót vált ki. Ekkor az immunrendszer aktiválódik, és az immunsejtek célba veszik a tetoválófesték pigmentjeit, majd azokat a nyirokrendszerbe szállítják.

Tetoválás és rák: aggódnunk kell?

Az elmúlt években egyre több kutatás foglalkozik ezzel az összefüggéssel. 2024-ben a svéd Lund Egyetem kutatói közel 12 000 ember megkérdezése után lehetséges összefüggést fedeztek fel a tetoválás és a limfóma között: a limfómában szenvedők 21 százaléka volt tetovált.

Miután figyelembe vettük az egyéb releváns tényezőket, mint például a dohányzást és az életkort, azt találtuk, hogy a limfóma kialakulásának kockázata 21 százalékkal magasabb volt a tetováltak körében. Fontos megjegyezni, hogy a limfóma ritka betegség, és eredményeink csoportszinten érvényesek

- mondta akkor Christel Nielsen, a tanulmány vezetője. 

Christel Nielsen megjegyezte, hogy a tetoválófesték szervezetbe juttatásával kiváltott gyulladásos reakciónak köze lehet ehhez, azonban további kutatásokra van szükség. 

Az egyetem egy évvel később egy második tanulmányt végzett a tetoválások és a pikkelyes sejtes karcinóma kapcsolatáról, amely nem tárt fel jelentős összefüggéseket:

„Eredményeink arra utalnak, hogy valami történhet az immunrendszerben, ezért most folytatjuk a tetoválásnak való kitettség és az autoimmun betegségek, például a pikkelysömör és a pajzsmirigybetegségek közötti lehetséges összefüggések feltárását, amelyekben szintén szerepet játszik az immunrendszer” - tette hozzá Nielsen.

Nem a Lund Egyetem az egyetlen intézmény, amely a bőrrák és a tetoválások között összefüggéseket vizsgálja: az Egészségügyi Világszervezet (WHO) rámutatott, hogy a Nemzetközi Rákkutatási Ügynökség (IARC) kutatói megállapították: azoknál az embereknél, akiknek bőrének nagy részét tetoválás borítja, valójában alacsonyabb a bőrrák kialakulásának kockázata, mint azoknál, akiknek nincs tetoválásuk.

Ugyanakkor az Amerikai Bőrgyógyászati Akadémia megjegyezte, hogy a tetoválások néha elrejthetik a bőrrákos anyajegyeket, ami megnehezíti azok felismerését - számolt be róla a Ladbible.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
