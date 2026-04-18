A tudósok feltárták, mi történik a tetoválófestékkel a testben

Egyre több kutatás foglalkozik a tetoválásokkal és azok lehetséges összefüggésével a bőrrákkal. A tudósok most elárulják, hogy mit történik a tetoválófestékkel abban a pillanatban, amikor a testedbe fecskendezik, és miért növelheti ez a rák kialakulásának a kockázatát.

Mennyire biztonságosak a tetoválások a test számára?

A tetoválás, amely korábban a bűnözőkkel és a kitaszítottakkal társult testmódosítási forma volt, manapság sokkal népszerűbb, és egyre több ember rendelkezik vele.

Mi történik a tetoválófestékkel, amikor a testbe kerül?

Abban a pillanatban, amikor a tetováló a festéket a bőrbe fecskendezi, a test azonnal reagál, idegen testként kezeli azt, és gyulladásos reakciót vált ki. Ekkor az immunrendszer aktiválódik, és az immunsejtek célba veszik a tetoválófesték pigmentjeit, majd azokat a nyirokrendszerbe szállítják.

Tetoválás és rák: aggódnunk kell?

Az elmúlt években egyre több kutatás foglalkozik ezzel az összefüggéssel. 2024-ben a svéd Lund Egyetem kutatói közel 12 000 ember megkérdezése után lehetséges összefüggést fedeztek fel a tetoválás és a limfóma között: a limfómában szenvedők 21 százaléka volt tetovált.

Miután figyelembe vettük az egyéb releváns tényezőket, mint például a dohányzást és az életkort, azt találtuk, hogy a limfóma kialakulásának kockázata 21 százalékkal magasabb volt a tetováltak körében. Fontos megjegyezni, hogy a limfóma ritka betegség, és eredményeink csoportszinten érvényesek

- mondta akkor Christel Nielsen, a tanulmány vezetője.

Christel Nielsen megjegyezte, hogy a tetoválófesték szervezetbe juttatásával kiváltott gyulladásos reakciónak köze lehet ehhez, azonban további kutatásokra van szükség.

Az egyetem egy évvel később egy második tanulmányt végzett a tetoválások és a pikkelyes sejtes karcinóma kapcsolatáról, amely nem tárt fel jelentős összefüggéseket:

„Eredményeink arra utalnak, hogy valami történhet az immunrendszerben, ezért most folytatjuk a tetoválásnak való kitettség és az autoimmun betegségek, például a pikkelysömör és a pajzsmirigybetegségek közötti lehetséges összefüggések feltárását, amelyekben szintén szerepet játszik az immunrendszer” - tette hozzá Nielsen.