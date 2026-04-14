„Szikrafül százados szolgálatban” – egy elhagyott plüssnyuszit fogadtak be a tűzoltók, már bevetésen is járt

Az utóbbi idők egyik leginkább szívmelengető történetét osztotta meg a napokban a katasztrófavédelem: ebben leírták, hogy egy magára hagyott plüssnyuszi igazi csapattaggá vált a tűzoltók között. A „Szikrafül százados” névre keresztelt plüssjáték ma már a XI. kerületi tűzoltók mindennapjait segíti, és már az első bevetésén is túl van.

Egy váratlan „újonc”! – aki egy plüssnyuszi, az érkezése vidám perceket hozott a kemény hétköznapokba

(Fotó: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság)

Az elhagyott utas: a plüssnyuszi

A plüssjáték egy régi, a tűzoltóság előtt álló kocsifecskendőnél bukkant fel, amelyhez közel van sok gyermek kedvelt játszóhelye. Ezért fordult elő, hogy két héttel ezelőtt egy különös „utas” maradt itt magára: egy apró plüssnyuszi, akit valószínűleg ott felejthetett a gazdája. A tűzoltók szerint a nyuszi csendben ült a fecskendőn, mintha várná, hogy visszatérjen érte valaki.

A tűzoltók észrevették az elhagyott játékot. Letörölték róla a port, és biztonságos helyre tették – majd napokon át figyelték, hátha jelentkezik érte a tulajdonosa. Ám a várakozás hiábavalónak bizonyult, senki sem jelentkezett érte.

Aztán végül megszületett a döntés: nem hagyják magára a játékot A nyuszi nevet kapott, és ezzel együtt egy új szerepet is: így lett belőle Szikrafül százados. A tűzoltók ettől kezdve már nem egyszerű játékként tekintettek rá, hanem afféle kabalává vált a XI. kerületi hivatásos tűzoltók C csoportjánál.

Szikrafül mindenhová elkíséri a csapatot. Hol a műszerfalon foglal helyet, hol a sisakok között bukkan fel, máskor pedig egy kabátzsebből kandikál ki

Nem telt el sok idő, és az új „kolléga” már az első bevetésén is részt vett: egy márciusi reggelen tűz ütött ki egy Zsolna utcai lakásban, ahová a tűzoltók azonnal kivonultak – velük együtt pedig Szikrafül százados is útnak indult. A lángokat végül sikeresen megfékezték, a bevetés után pedig a nyuszi hivatalosan is a csapat tagjává vált. A tűzoltók azóta is gondosan vigyáznak rá, és minden szolgálatba magukkal viszik.