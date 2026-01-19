Bizarr plüssnyusziba rejtett drogot találtak a rendőrök

Győrben az 1-es számú főút és a Bakonyi út felhajtójánál közös szolgálatellátásuk során állítottak meg a győri és kapuvári egyenruhások január 14-én 17 óra körül egy Citroen gyártmányú személygépkocsit. Az ellenőrzés során a sofőrről kiderült, hogy körözés alatt áll, illetve a járműben utazók vonatkozásában felmerült a drog-fogyasztás gyanúja - fogalmaz a police.hu.

Egy közúti ellenőrzés során megállított autóban gyermekjátékba rejtett drogot találtak a rendőrök. Fotó: police.hu

Kollégáink előbb a két nő és a két férfi ruházatát, majd az autót vizsgálták át. A vezetőülés alatt cigarettásdobozba bezacskózott barnás színű, kristályos állagú kábítószergyanús anyagot találtak. Felfigyeltek továbbá egy plüss nyúlra is, amelynek anyaga szakadt volt és egy nejlondarab lógott ki belőle. A rendőrök tüzetesebben is szemügyre vették a játékot és kiderült, hogy a nejlontasak kábítószergyanús anyagot rejt.

A rendőrök összesen 27 gramm fehér, valamint 14,9 gramm barnás színű kristályos kábítószergyanús anyagot foglaltak le, majd a járművet vezető 47 éves nőt, illetve három utasát a helyi rendőrkapitányságra előállították. A velük szemben elvégzett drogteszt a győri nő esetében amfetaminra és metamfetaminra, az utasok közül egy 61 éves abdai férfinél metamfetaminra, és egy 20 éves győri fiatalember esetében amfetaminra, metamfetaminra és THC-ra pozitív eredményt mutatott.

A nyomozók a három személyt kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.