RETRO RÁDIÓ

Bizarr plüssnyusziba rejtett drogot találtak a rendőrök

Egy közúti ellenőrzés során megállított autóban gyermekjátékba rejtett drogot találtak a rendőrök.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 11:21
drog drogfogyasztó kábítószer

Győrben az 1-es számú főút és a Bakonyi út felhajtójánál közös szolgálatellátásuk során állítottak meg a győri és kapuvári egyenruhások január 14-én 17 óra körül egy Citroen gyártmányú személygépkocsit. Az ellenőrzés során a sofőrről kiderült, hogy körözés alatt áll, illetve a járműben utazók vonatkozásában felmerült a drog-fogyasztás gyanúja - fogalmaz a police.hu.

Egy közúti ellenőrzés során megállított autóban gyermekjátékba rejtett drogot találtak a rendőrök.
Egy közúti ellenőrzés során megállított autóban gyermekjátékba rejtett drogot találtak a rendőrök. Fotó: police.hu

Kollégáink előbb a két nő és a két férfi ruházatát, majd az autót vizsgálták át. A vezetőülés alatt cigarettásdobozba bezacskózott barnás színű, kristályos állagú kábítószergyanús anyagot találtak. Felfigyeltek továbbá egy plüss nyúlra is, amelynek anyaga szakadt volt és egy nejlondarab lógott ki belőle. A rendőrök tüzetesebben is szemügyre vették a játékot és kiderült, hogy a nejlontasak kábítószergyanús anyagot rejt.

A rendőrök összesen 27 gramm fehér, valamint 14,9 gramm barnás színű kristályos kábítószergyanús anyagot foglaltak le, majd a járművet vezető 47 éves nőt, illetve három utasát a helyi rendőrkapitányságra előállították. A velük szemben elvégzett drogteszt a győri nő esetében amfetaminra és metamfetaminra, az utasok közül egy 61 éves abdai férfinél metamfetaminra, és egy 20 éves győri fiatalember esetében amfetaminra, metamfetaminra és THC-ra pozitív eredményt mutatott.

A nyomozók a három személyt kábítószer birtoklása vétség elkövetése miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu