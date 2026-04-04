Pálinkás Szilveszter egy divatkatona, csak szerepelni akar – Videó

Hős, vagy csak egy opportunista hírnévhajhász? Pálinkás Szilveszter volt kollégája reagált a százados "bátor" kitálalására.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.04.
Tisza Párt Pálinkás Szilveszter katona videó TikTok

Hősként ünneplik a tiszások az újonnan "kitálaló" szereplőket. A katona Pálinkás Szilveszternek éppen a választási kampány hajrájában jutott eszébe, hogy nyilvánosság előtt próbálja lejáratni a magyar honvédséget. Most azonban egy volt kollégája - akivel több ízben is együtt forgatott - szintén megszólalt - írja a Ripost.

Pálinkás Szilveszter kitálalt - valóban?
Részlet a S.E.R.E.G. című sorozatból, melyben Pálinkás Szilveszter is szerepelt Fotó: Veszprém Megyei Napló/FULOP ILDI

Pálinkás Szilveszter mindig is szeretett szerepelni

Gyanúsnak tartja volt kollégája Pálinkás Szilveszter kitálalását. Kaszás Márk ökölvívó, aki Pálinkással több forgatáson, például a Sárkányok Kabul felett produkcióban is együtt dolgozott, nem válogatta meg szavait a százados kitálalása kapcsán. Pálinkás a S.E.R.E.G című sorozatot is végig forgatta, Kaszás Márk szerint minden lehetőséget megragadott, hogy szerepelhessen; még azt is kijárta, hogy az eredeti nevén, színészként tüntessék fel.

Csak kicsit furcsa nekem, hogy két év után máshol lát lehetőséget és azonnal odanyal? [...] Láttunk már ilyet, tipikus tiszás viselkedés: Magyar Péter, Ruszin-Szendi Romulusz és most Szilveszter

– emelte ki Kaszás Márk videójában.

A minta mindenesetre jól látszik. Magyar Péter egész politikai karrierje úgy indult, hogy egy lehallgatási botrány után a nyilvánosság elé állt a "kiábrándult fideszes" álcájával. Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök szintén nepotista, alkalmi lehetőségeket kihasználó vezető volt, aki személyes megtorlásból, sértettségből fokoztatott le hivatásos katonákat. Ők is, akárcsak Pálinkás Szilveszter, most éppen a brüsszeli vezetésben látják a lehetőséget.

Kaszás Márk influenszer szerint különösen visszás, hogy egyesek rövid idő alatt új politikai vagy szakmai irányba fordulnak.

 

