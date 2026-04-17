„A kisbabánk tüdő összeomlással tért haza a bölcsődéből” - az orvosok nem hitték el a szülőknek, hogy baj van

A londoni Thamesmeadből származó Lennie King mindössze hat hónapos volt, amikor szülei, Charlie és Abbie észrevették, hogy valami nincs rendben. Az orvosok azt mondták, hogy a gyermek ziháló légzése csupán egy vírusfertőzés, amit a bölcsődében kapott el. Egészen addig, amíg tüdőgyulladással és tüdőösszeomlással az intenzív osztályra nem került.

Hónapokig félrediagnosztizálták az orvosok a gyermeket

A büszke szülők, Charlie és Abbie, örömükben repdestek, amikor Lennie 2021. október 22-én megszületett. Azonban már hat hónapos korától kezdve aggasztó mintát vettek észre: a gyermeknél tartós megfázások és mellkasi fertőzések jelentkeztek.

Kezdetben a gyakori betegségeket a bölcsődében való kórokozóknak való kitettségre fogták, és a háziorvosuk látszólag megnyugtatta őket, hogy vírusos megbetegedésről van szó, és a tünetek maguktól, természetesen megszűnnek. Amikor azonban kivették a bölcsődéből, az egészségi állapota nem javult, ami arra késztette az aggódó szülőket, hogy egyre gyakrabban keressék fel a háziorvost.

„Valahányszor javult az állapota, a betegség újra kiújult. Hónapokig jártunk orvosokhoz, és miután ismét azt mondták nekünk, hogy csak vírusos megbetegedésről van szó, úgy döntöttünk, hogy elegünk van" - nyilatkozta az édesapa.

Lennie-t végül kórházba szállították, ahol megvizsgálták a mellkasát, és közölték a szülőkkel a lesújtó hírt: gyermeküknek tüdőösszeomlása és tüdőgyulladása van.

„Nehezen lélegzett, és ez nagy terhet rótt a szívére. Az állapota nagyon gyorsan romlott. Szinte minden lélegzetvételnél zihált. És olyan kicsi volt” - emlékezett vissza az édesapa.

Lélegeztetőgépre tették, majd másnap átszállították a gyermek intenzív osztályra. Ekkor derült ki, hogy empyémája is van, ami azt jelenti, hogy folyadék gyűlt össze a tüdejében. A kisfiúnak, aki éppen egyéves lett, két életmentő műtéten is át kellett esnie.

Az első műtét alkalmával elvezették a folyadékot a tüdejéből, majd a második beavatkozás során eltávolították a maradék fertőzést, és rögzítették a tüdejét a mellkasához, hogy megakadályozzák annak újabb összeesését. Szerencsére Lennie gyorsan felépült, és hamarosan elég jól volt ahhoz, hogy hazamehessen.