RETRO RÁDIÓ

„A kisbabánk tüdő összeomlással tért haza a bölcsődéből” - az orvosok nem hitték el a szülőknek, hogy baj van

Hónapokig félrediagnosztizálták a gyermeket. Az orvosok azt hitték, hogy csak a bölcsődében szedett össze egy vírust.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.17. 09:30
A londoni Thamesmeadből származó Lennie King mindössze hat hónapos volt, amikor szülei, Charlie és Abbie észrevették, hogy valami nincs rendben. Az orvosok azt mondták, hogy a gyermek ziháló légzése csupán egy vírusfertőzés, amit a bölcsődében kapott el. Egészen addig, amíg tüdőgyulladással és tüdőösszeomlással az intenzív osztályra nem került. 

Hónapokig félrediagnosztizálták az orvosok a gyermeket
Hónapokig félrediagnosztizálták az orvosok a gyermeket Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

Vírusfertőzéssel küldte haza az orvos - életmentő műtéten kellett átesnie a kisfiúnak

A büszke szülők, Charlie és Abbie, örömükben repdestek, amikor Lennie 2021. október 22-én megszületett. Azonban már hat hónapos korától kezdve aggasztó mintát vettek észre: a gyermeknél tartós megfázások és mellkasi fertőzések jelentkeztek.

Kezdetben a gyakori betegségeket a bölcsődében való kórokozóknak való kitettségre fogták, és a háziorvosuk látszólag megnyugtatta őket, hogy vírusos megbetegedésről van szó, és a tünetek maguktól, természetesen megszűnnek. Amikor azonban kivették a bölcsődéből, az egészségi állapota nem javult, ami arra késztette az aggódó szülőket, hogy egyre gyakrabban keressék fel a háziorvost.

„Valahányszor javult az állapota, a betegség újra kiújult. Hónapokig jártunk orvosokhoz, és miután ismét azt mondták nekünk, hogy csak vírusos megbetegedésről van szó, úgy döntöttünk, hogy elegünk van" - nyilatkozta az édesapa.

Lennie-t végül kórházba szállították, ahol megvizsgálták a mellkasát, és közölték a szülőkkel a lesújtó hírt: gyermeküknek tüdőösszeomlása és tüdőgyulladása van. 

„Nehezen lélegzett, és ez nagy terhet rótt a szívére. Az állapota nagyon gyorsan romlott. Szinte minden lélegzetvételnél zihált. És olyan kicsi volt” - emlékezett vissza az édesapa.

Lélegeztetőgépre tették, majd másnap átszállították a gyermek intenzív osztályra. Ekkor derült ki, hogy empyémája is van, ami azt jelenti, hogy folyadék gyűlt össze a tüdejében. A kisfiúnak, aki éppen egyéves lett, két életmentő műtéten is át kellett esnie.

Az első műtét alkalmával elvezették a folyadékot a tüdejéből, majd a második beavatkozás során eltávolították a maradék fertőzést, és rögzítették a tüdejét a mellkasához, hogy megakadályozzák annak újabb összeesését. Szerencsére Lennie gyorsan felépült, és hamarosan elég jól volt ahhoz, hogy hazamehessen.

„Azt mondták nekünk: 'Fel kell készülniük arra, hogy a dolgok rosszabbodnak.' Nehéz volt feldolgozni ezt a hírt. Azt mondták nekünk, hogy ő a kórház legbetegebb gyermeke. De a műtétek után gyorsan felépült, és egy évnyi rendszeres ellenőrzés után teljesen egészségesnek nyilvánították" - idézte az édesapa szavait a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu