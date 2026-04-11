Orbán Viktor: Zúzunk! Nincs megállás

Orbán Viktor útjára indította az Egymillió kézfogás nevezetű akcióját, amelynek már az első állomáson óriási volt a sikere. Elképesztő tömeg fogadta Vácon a miniszterelnököt, amikor begördült a kampánybusszal.

Orbán Viktor most egy látványos fotóval is bizonyította, hogy mennyien voltak rá kíváncsiak Vácon.

Zúzunk! Egymillió kézfogás napja! Nincs megállás. Hajrá, Fidesz!

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett posztjában.