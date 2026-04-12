Orbán Viktor: Mára a csendes többségből hangos többség lett!

A miniszterelnök a választás reggelén emlékeztetett, hogy gyermekeink és unokáink érdekében is nemet kell mondanunk Brüsszel fenyegetésére, a velük összejátszó Tisza Pártra, és igent kell mondanunk a biztos választásra, a Fidesz–KDNP-re.

Orbán Viktor miniszterelnök volt az Igazság órája különkiadásának vendége. A vasárnapi, választás napi műsorban a kormányfő elmondta: ő is a koránkelők közé tartozik, akik reggel elsőként szavaznak, de mióta nincs kampánycsend, még ilyenkor, vasárnap is mozgósít.

Az ország nagyon sokat veszítene, belevisznek minket a háborúba: egész Európa a háború felé tart, a családok költéségei megugranak, de mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és megvédjük a családokat is

– fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő elmondta: ez egy olyan nap, aminek hangulatát a vége határozza meg, bízom benne, hogy diadala.

– Mindig azt mondják, hogy a Fidesz csal, de ez nem újdonság, volt már ilyen, hogy demokráciaközpontot állítottak fel, de nem törődnék ezzel többet a kelleténél, szedjük össze a barátokat és rokonokat és menjünk szavazni! – mondta. Megjegyezte, a Tisza Párt az elejétől kezdve a dühre, indulatra épített mindvégig, de ennek vasárnap este vége lesz.

Orbán Viktor elmondta: a tapasztalata az, hogy a kampány megkezdése óta egyre többen vagyunk. Úgy véli, mi vagyunk a többség.

Mára a csendes többségből hangos többség lett. Mindenki előjött.

Azt is mondta, nagyon sok a fiatal a Fidesz rendezvényein: nincs bennük erőszakosság, de rengetegen vannak. A miniszterelnök úgy véli, olyan ember, aki ne gondolna arra, hogy baj van a világban, nincs. Még az ellenzéki médiából is ezek a hírek ömlenek.

Legfeljebb azt mondják, annyira utálják az adott jelöltet, vagy a miniszterelnököt, hogy az fontosabb szempont a biztonságnál.

Németh Balázs felidézte, őt például „felakasztották” már, mire Orbán Viktor úgy reagált, még lehet miniszterelnök is. – Volt egyszer egy miniszterelnök, akit úgy hívtak, hogy szép akasztott, Andrássy Gyula miniszterelnök, 1849-ben halálra ítélték, ő elmenekült, a szalmabábuját viszont fellógatták az ítéletnek megfelelően. A kiegyezést követően viszont kellett valaki, akiben a magyarok és a bécsiek is bíztak, így jött a képbe Andrássy, így lett ő a szép akasztott, idézte fel a kormányfő az anekdotát.