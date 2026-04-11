Kampányzáró: ezt mondta az édesapáknak Orbán Viktor

Orbán Viktor a március 15-ei Békemenet óta felszántotta az országot, rengeteg helyre elment és a választás előtti nap is járta az országot, hogy begyűjtsön 1 millió kézfogást. Vasárnap, április 12-én Magyarország választ: jövőt, sorsot. Orbán Viktor országjárásának utolsó állomása mi más is lehetett volna más, mint Budapest, egész pontosan a Szentháromság tér, ahol a korábbi nagygyűlésekhez hasonlóan rengetegen jöttek el, hogy meghallgassák a miniszterelnököt. Beszédében a miniszterelnök az édesapákhoz is szólt - írja a Ripost.

Orbán Viktor kiszúrta a tömegben a feliratot: Édesapák digitális polgári köre Fotó: Steiner Attila Facebook

A miniszterelnök a beszéde közben kiszúrta a tömegben egy táblát, amin az állt: Édesapák Digitális Polgári Köre.

Kedves magyar fiatalok, gyertek, holnap is gyertek és szavazzatok ránk! Szavazzatok a Fidesz-KDNP-re! És van itt még valami, amit szeretnék elmondani a fiataloknak, megköszönve a gondolatot az itt táblát tartó úriembernek, a táblára az van írva, hogy az Édesapák Digitális Polgári Köre. Kedves fiatalok! Igaz, hogy igazságtalan volt a mögöttünk hagyott négy év is. Biztosan nem könnyű fiatalnak lenni ma sem, de gondoljanak arra, hogy először is nem engedjük, hogy önöket idegenbe elvigyék katonának!

A miniszterelnök egyértelművé tette: szerinte a mai fiatalok lehetőségei nem a véletlen művei, hanem a szülők – köztük az apák – munkájának eredményei.

Magyarország ma ilyesmit tud adni önöknek, fiataloknak, az azoknak az idősebbeknek köszönhető… és az önök szülei. Ezt mind ők tették lehetővé azért, hogy önöknek könnyebb legyen, mint amilyen nekünk volt.

Orbán nem klasszikus ígéretet tett az apáknak, hanem azt sorolta fel, mit kapnak a gyermekeik és ezzel mit nyernek a családok:

saját otthon lehetősége 3%-os fix hitellel

adómentesség a 25 év alatti dolgozó fiataloknak

adómentesség a 30 év alatti anyáknak gyermekvállalás esetén

diákhitel és munkáshitel

Nem azt mondom, hogy ezt köszönjék meg a kormánynak… végül is ez a dolga, hogy jó dolgokat tegyen.

-tette hozzá.

Orbán Viktor azzal folytatta: szót kell ejteni arról, hogy jelenleg nem hátrány, hanem előny, hogy a Fidesz-KDNP 16 éve kormányoz. A veszélyek korában élünk, nemet kell mondani a világ jelentős erőcsoportjainak, hogy megvédjük magunkat, ehhez pedig tapasztalt vezető szükséges, higgadt, biztos kezű. Most nem a kalandozások ideje van, hanem a magabiztos lépéseké.

Mi, az élő tapasztalat vagyunk a biztos választás!

- zárta beszédét Orbán Viktor, aki ezt követően köszönetet mondott mindenkinek az elmúlt évek támogatásáért, majd arra kért mindenkit, hogy még április 12-én se dőljenek hátra.

Ne feledjék, nincs kampánycsend! Tegyék azt holnap, amit én! Korán kelünk, szavazunk, és megyünk mozgósítani. Még vannak munkaórák, amiket ki tudunk használni.



