Orbán Viktor: Készen állok a folytatásra, győzni fogunk

Harmadik alkalommal beszélget a miniszterelnök Rónai Egonnal az ATV Mérleg című műsorában.

Ideges nem vagyok, feszült sem vagyok. Csak az előttünk álló lépésre kell összpontosítanunk

– mondta Orbán Viktor az ATV Mérleg című műsorának adott interjúban. A miniszterelnök jelezte, hogy egy elhárító gesztus volt, amikor JD Vance amerikai alelnökkel tartott sajtótájékoztatóján tett egy furcsa kézmozdulatot, miközben Vance arról beszélt, hogy a Fidesz győzni fog a választáson. Ezt nem nekünk kell eldöntenünk, hanem az embereknek – tette hozzá.

Kiemelte, hogy vasárnap korán fog szavazni, majd utána még mozgósítani fog. Tudatta, hogy nem tér el nagyon az az amerikai kutatás a várakozásaitól, ami pénteken jelent meg és a Fidesz győzelmét mutatja.

Boldog vagyok a kampányunkkal, mert mindenhova eljutottam és mindenki el tudott jönni, mindenkinek jól el tudtam mondani a dolgokat, a jól végzett munka nyugalmával vagyok itt

– jelentette ki Orbán Viktor.

– Megjelent a digitális tér és ott eltűntek az érvelések, nincs stabil adatbiztonság és ha nem akarsz kimaradni a vélemények közléséből, akkor ott is el kell mondani az üzeneteidet. A választók tájékoztatása megkövetelte, hogy ott is aktívabban kampányoljunk – mutatott rá a miniszterelnök.

– Én nem foglalkoztam az ellenfél listavezetőjével, durvább dolgokat is tudnék mondani róla, mint amit eddig mondtak, mert jól ismerem őt a volt felesége révén, de kívül akartam ezen maradni – mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy felelősségük van a magyar közállapotokért. „Nem tudok azzal mint kezdeni, hogy valaki két éve még csápolt nekem, most meg vádaskodik” – utalt Magyar Péterre.

Nem kell azon gondolkodni, hogy felhívja Magyar Pétert a választás után, mert a Fidesz fog nyerni és engem fognak hívni

– jelentette ki a kormányfő.

A miniszterelnök elmondta, hogy mindig tiszteletben tartották az emberek döntéseit és ez így lesz a jövőben is. Kitért arra is, hogy a Fidesz kampánya a valóság köré épült és a valóság riasztó. Szerinte az elmúlt négy évben folyamatosan válság üzemmódban voltak. Hozzátette: a veszélyek és a bajok száma inkább nőtt. A józan ész vezette kampányt folytattam az elmúlt hetekben – rögzítette.