Hatvanban is ováció fogadta Orbán Viktort
Itt is hatalmas tömeg várta a kormányfőt.
Hatvanba érkezett Orbán Viktort, aki a mai napon az Egymillió kézfogás kampány keretében járja az országot Lázár Jánossal és Szijjártó Péterrel. A cél az, hogy ugyanennyi emberrelkezet fogjanak és elmondják: a Fidesz a biztos választás vasárnap.
Nemrég kikerült egy videó, ami megmutatja, hogy az országjárás hatvani állomásán mekkora örömmel fogadta Orbán Viktort a tömeg - szúrta ki a Bors.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre