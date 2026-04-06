Nézd, kivel érkezett a határra Orbán Viktor!

Magyarország miniszterelnöke húsvéthétfőn a magyar-szerb határra utazott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.06. 07:53
Orbán Viktor Szijjártó Péter gázvezeték

„Húsvéthétfő, reggel 6.  Locsolkodás helyett indulás a magyar-szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor
Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A frissen közzétett felvételek alapján a kormányfő nem egyedül érkezik a helyszínre, vele tart Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.

Mint arról korábban beszámoltunk, a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. Húsvétvasárnap Magyarország miniszterelnöke Aleksandar Vučić szerb elnökkel telefonon beszélt a magyar határnál meghiúsított terrortámadásról. Az ügyben nyomozás indult. A magyar kormányfő a rendkívüli védelmi tanács megbeszélése után tájékoztatott: elrendelte a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
