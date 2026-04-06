Nézd, kivel érkezett a határra Orbán Viktor!

„Húsvéthétfő, reggel 6. Locsolkodás helyett indulás a magyar-szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel!” – írta Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

A frissen közzétett felvételek alapján a kormányfő nem egyedül érkezik a helyszínre, vele tart Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is.