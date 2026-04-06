Borult a terv, Orbán Viktor hamarosan élőben jelentkezik

Ünnep helyett helyzet: a szerb hatóságok a Szerbiát és Magyarországot összekötő kritikus gázinfrastruktúránál pusztító erejű robbanószert és az aktiváláshoz szükséges eszközöket találtak. Húsvétvasárnap Magyarország miniszterelnöke Aleksandar Vučić szerb elnökkel telefonon beszélt a magyar határnál meghiúsított terrortámadásról. Az ügyben nyomozás indult. A magyar kormányfő a rendkívüli védelmi tanács megbeszélése után tájékoztatott: elrendelte a Török Áramlat gázvezeték magyarországi szakaszának megerősített katonai ellenőrzését és védelmét.

Húsvétvasárnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Orbán Viktor húsvéthétfőn locsolkodás helyett a magyar-szerb határra megy

Húsvéthétfő, reggel 6. Locsolkodás helyett indulás a magyar-szerb határra. Tegnap a szerb szakaszon fel akarták robbantani a gázvezetéket. Ellenőrizzük, minden rendben van-e a magyar oldalon. Élőben jelentkezem a fejleményekkel!

– írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán. A kormányfő a bejegyzéshez videót is csatolt. Íme: