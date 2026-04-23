42 évig vezetett naplót a nő, a hihetetlen felismerés csak ezután következett
Egy nő, aki több mint négy évtizede ír naplóbejegyzéseket, őszintén beszélt arról, hogyan változtatta meg ez az életét. Az 54 éves Amanda Close 1984-ben írta első bejegyzését, amikor mindössze 12 éves volt.
Azóta következetesen kézírással jegyzi fel gondolatait és élményeit – ahogyan családja korábbi generációi is tették a saját életük során.
A naplóírás volt az egyetlen csendes szokás, amely idővel formálta az életemet, stabil és megalapozó. De ez egy olyan szál is, amely végigvonul a családomon: anyukám és nagymamám jóval azelőtt vezetett naplót, hogy én valaha is tettem volna
– magyarázta Amanda egy YouTube-videóban.
Ezután arra buzdított másokat, hogy ők is tegyék ugyanezt, miközben felfedte a napló több oldalát is, mindegyikhez a megfelelő évszámot társítva.
„Arról szerettem volna beszélni, hogy milyen ajándékot jelent az írásos napló vezetése, és hogy mit tett értem” – mondta Amanda.
A nő szerint a naplóírás formálta őt, segített neki a nagy döntések, a nehéz idők és a szakítások idején.
Ezeknek a jegyzetfüzeteknek a segítségével tudtam feldolgozni a dolgokat. És azt hiszem, ez hihetetlen dolgokat tett velem – megnyugtat, tisztánlátást ad, és hiszem, hogy rugalmasságban is segít
– fogalmazott Amanda.
Az 54 éves hölgy elárulta, hogy a napló segített neki megbirkózni olyan fontos világeseményekkel, mint a 2001. szeptember 11-i terrortámadás. Bár a támadások idején Európában élt, eredetileg New Yorkból származik.
Amanda elmesélte, a naplóírás szerinte azt jelenti, hogy „soha nem vagy egyedül”. „Azt is tapasztaltam, hogy nagyon jól kötődöm másokhoz, akik naplót vezetnek” – mondta.
A nő videója több száz reakciót váltott ki, melyek közül sokat YouTube-felhasználók küldtek, akik gyorsan kifejezték csodálatukat a naplói iránt - írja a Mirror.
