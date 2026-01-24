„10 évig voltam kómában, de hallottam, ahogy az anyám milyen rémisztő dolgot mond nekem”

Egy egészen megdöbbentő túlélőtörténetben egy fiatal férfi éveken át tehetetlenül rekedt a saját testében: képtelen volt beszélni vagy mozogni, miközben a körülötte lévők azt hitték, nincs tudatánál. A dél-afrikai Martin Pistorius mindössze 12 éves volt, amikor súlyosan megbetegedett. A betegség vegetatív állapotba taszította őt 10 évre.

Vegetatív állapotban élt 10 évig Fotó: Aleona / Shutterstock

Be volt zárva a saját testébe - 10 évig élt vegetatív állapotban

Elvesztette a beszédkészségét, nem tudott szemkontaktust tartani, és nem volt képes irányítani a mozgását, mielőtt abba az állapotba került volna, amit az orvosok vegetatív állapotként írtak le. Szüleinek azt mondták, fiuk nagy valószínűséggel soha nem fog felébredni. A lesújtó kilátások ellenére továbbra is gondoskodtak róla, és nem adták fel a reményt. Amit azonban nem tudtak, az az volt, hogy Martin körülbelül 14–15 éves korában kezdte visszanyerni a tudatát.

A tudat visszatérésének pillanatát a ma 49 éves Martin úgy írta le, mintha megpróbálnál felébredni egy álomból, de képtelen vagy rá.

16 és 19 éves kora között Martin tudata teljesen visszatért. Ugyanakkor továbbra is bénult maradt, csupán minimális szemmozgásra volt képes, ami teljesen lehetetlenné tette számára a kommunikációt. Teljes mértékben tudatában volt a környezetének: hallotta a beszélgetéseket, és követte a nagyobb világeseményeket is, köztük Diana hercegnő halálát és a 2001. szeptember 11-i terrortámadásokat.

Hallottam, láttam és megértettem mindent magam körül. De semmiféle erőm vagy irányításom nem volt semmi felett. Számomra a teljes és totális tehetetlenség érzése valószínűleg a legrosszabb érzés, amit valaha átéltem. Olyan, mintha nem is léteznél: az életed minden egyes mozzanatáról valaki más dönt

Martin azt is elárulta, hogy mi volt az a mondat, amelyet egyszer az anyja előtte mondott ki, nem tudva, hogy hallja: „Remélem, meghalsz.” Martin idővel megértette édesanyja érzéseit, hozzátéve, hogy ő csupán annak az egykor egészséges gyermeknek a kegyetlen paródiáját látta, akit annyira szeretett.

A fordulópont akkor jött el, amikor a terapeuta, Virna van der Walt észrevette az apró szemmozgásokat, és gyanítani kezdte, hogy Martin tudatánál van. Arra biztatta a szüleit, hogy végeztessenek nála kognitív vizsgálatokat. Lassan elkezdett visszanyerni némi mozgásképességet, és végül egy speciális szoftverrel ellátott számítógép segítségével kommunikálni is tudott.