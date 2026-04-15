Rákos lánya miatt ment nyugdíjba az apa, nem várt fordulat történt
Erre senki sem számított. Különleges megállapodást kötött gyermekével a nyugdíjas.
A 46 éves West Yorkshire-ben élő Leanne Head éppen megkezdte az agresszív típusú emlőrák kezelését, amikor lesújtó hírt kapott. Édesapja, a 68 éves David Head úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, hogy lánya mellett legyen a nehéz időkben, ám arra egyikük sem számított, hogy neki is rákos megbetegedéssel kell megküzdenie.
A nyugdíjas édesapa és lánya egyszerre kapott kemoterápiás kezelést
Mindketten a végső célra koncentráltunk, elhatároztuk, hogy nem hagyjuk, hogy legyőzzön minket!
– mondta Leanne.
Leanne zuhanyzás közben vette észre a csomót a mellében, és azonnal orvoshoz fordult. Két héten belül időpontot kapott a kórházba, ahol még aznap mellrákot diagnosztizáltak nála.
„Apám azonnal nyugdíjba ment, hogy a lehető legjobban segíthessen nekem. Ekkor még fogalmunk sem volt arról, hogy pár héten belül őt is diagnosztizálni fogják.”
Leanne még két hetet várt a biopszia eredményére, amely végül 2025 márciusában megerősítette, hogy hármas negatív emlőrákja van, a betegség rendkívül agresszív formája. Leanne csak néhány kemoterápiás kezelésen esett át, amikor megkapta a hírt, hogy apja, David is megbetegedett.
„Március körül apám panaszkodott, hogy nem tudja rendesen lenyelni az ételt, és rendkívül nehezen emészti azt meg. (...) Néhány héttel később nyelőcsőrákot diagnosztizáltak nála” – emlékezett vissza Leanne.
David kezelése 2025 májusában kezdődött, a kezelés egy részénél Leanne ott lehetett az édesapja mellett:
„Már pár kezelésen túl voltam, mire apám is elkezdte a sajátját, így el tudtam magyarázni neki, milyen érzés, és mire számíthat. Az egyik napon egyszerre kaptuk a kemoterápiát, és egymással szemben ültünk a kórteremben. Az a nap nagyon furcsa volt, és a kórteremben lévők, enyhén szólva is, meglehetősen megdöbbentek.”
2025 szeptemberében, mindössze egy nap különbséggel estek át a műtéten is, ami szerencsére mindkettejük számára sikeres volt. A kezelés Leanne-t és Davidet közelebb hozta egymáshoz, mint valaha.
„Sokat beszéltünk erről, amikor kettesben voltunk, őszinték lehettünk a félelmeinkkel kapcsolatban, amikor senki más nem volt a közelben.”
Megállapodtunk, hogy pozitívak maradunk! Csak a gyógyulás végső céljára koncentráltunk, és ez segített átvészelni az egészet
– tette hozzá Leanne.
David januárban fejezte be a rákkezelését, Leanne esetében azonban a kezelés még folyamatban van, és várhatóan júniusban ér véget. Bár jelenleg már rákmentes, a nála előfordult emlőrák súlyossága miatt továbbra is folytatnia kell az immunterápiának nevezett megelőző kezelést – számolt be róla a Mirror.
