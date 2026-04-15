RETRO RÁDIÓ

Rákos lánya miatt ment nyugdíjba az apa, nem várt fordulat történt

Erre senki sem számított. Különleges megállapodást kötött gyermekével a nyugdíjas.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.15. 10:30
A 46 éves West Yorkshire-ben élő Leanne Head éppen megkezdte az agresszív típusú emlőrák kezelését, amikor lesújtó hírt kapott. Édesapja, a 68 éves David Head úgy döntött, hogy nyugdíjba vonul, hogy lánya mellett legyen a nehéz időkben, ám arra egyikük sem számított, hogy neki is rákos megbetegedéssel kell megküzdenie.

Egyszerre küzdött meg a rákkal a nyugdíjas édesapa és lánya (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

A nyugdíjas édesapa és lánya egyszerre kapott kemoterápiás kezelést

Mindketten a végső célra koncentráltunk, elhatároztuk, hogy nem hagyjuk, hogy legyőzzön minket!

– mondta Leanne. 

Leanne zuhanyzás közben vette észre a csomót a mellében, és azonnal orvoshoz fordult. Két héten belül időpontot kapott a kórházba, ahol még aznap mellrákot diagnosztizáltak nála.

„Apám azonnal nyugdíjba ment, hogy a lehető legjobban segíthessen nekem. Ekkor még fogalmunk sem volt arról, hogy pár héten belül őt is diagnosztizálni fogják.”

Leanne még két hetet várt a biopszia eredményére, amely végül 2025 márciusában megerősítette, hogy hármas negatív emlőrákja van, a betegség rendkívül agresszív formája. Leanne csak néhány kemoterápiás kezelésen esett át, amikor megkapta a hírt, hogy apja, David is megbetegedett.

„Március körül apám panaszkodott, hogy nem tudja rendesen lenyelni az ételt, és rendkívül nehezen emészti azt meg. (...) Néhány héttel később nyelőcsőrákot diagnosztizáltak nála” – emlékezett vissza Leanne.

David kezelése 2025 májusában kezdődött, a kezelés egy részénél Leanne ott lehetett az édesapja mellett:

Már pár kezelésen túl voltam, mire apám is elkezdte a sajátját, így el tudtam magyarázni neki, milyen érzés, és mire számíthat. Az egyik napon egyszerre kaptuk a kemoterápiát, és egymással szemben ültünk a kórteremben. Az a nap nagyon furcsa volt, és a kórteremben lévők, enyhén szólva is, meglehetősen megdöbbentek.”

2025 szeptemberében, mindössze egy nap különbséggel estek át a műtéten is, ami szerencsére mindkettejük számára sikeres volt. A kezelés Leanne-t és Davidet közelebb hozta egymáshoz, mint valaha.

„Sokat beszéltünk erről, amikor kettesben voltunk, őszinték lehettünk a félelmeinkkel kapcsolatban, amikor senki más nem volt a közelben.”

Megállapodtunk, hogy pozitívak maradunk! Csak a gyógyulás végső céljára koncentráltunk, és ez segített átvészelni az egészet

– tette hozzá Leanne.

 David januárban fejezte be a rákkezelését, Leanne esetében azonban a kezelés még folyamatban van, és várhatóan júniusban ér véget. Bár jelenleg már rákmentes, a nála előfordult emlőrák súlyossága miatt továbbra is folytatnia kell az immunterápiának nevezett megelőző kezelést – számolt be róla a Mirror.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
