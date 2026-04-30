A Mészáros Csoport közleményt adott ki az Opus Global Nyrt.-vel kapcsolatban
Mészáros Lőrinc megszólalt.
A mai napon osztalék kifizetéséről határozó közgyűlést követően Mészáros Lőrinc, az Opus Global Nyrt. részvényese az alábbi nyilatkozatot kívánja közzétenni:
„Az Opus Global Nyrt. mai napon tartott közgyűlése döntést hozott az osztalék kifizetéséről. A közgyűlési határozatot követően tájékoztatásul közlöm, hogy a részemre megállapított osztalék összegét meghaladó mértékben kívánok a társaságtól saját részvényeket vásárolni. Ennek érdekében jelen közleménnyel egyidejűleg hivatalosan megkerestem az Opus Global Nyrt.-t vételi szándékommal.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre