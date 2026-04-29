Mészáros Csoport: a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. számára elsődleges szempont a környezetbiztonság

A cégcsoportunkhoz tartozó Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. főtevékenysége a felelős és fenntartható hulladékgazdálkodás, amelyet megalapozott szakmai szempontok és a hatályos jogszabályok alapján folytat. Ebből következőleg nem végez „környezetszennyező tevékenységet”, amit ennek okán a Kormányhivatal sem tiltott meg. A környezetszennyezés tényét a hatóság állapíthatja meg, ebből következően nem létezik környezetszennyező tevékenység, hiszen ilyenre törvényi logikai okokból engedélyt sem lehet adni.

Ami történt:

2026. április 19-én rendkívüli esemény történt a Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. oroszlányi telephelyén, amelynek során mintegy 2 köbméter olajtermék folyt ki az olajüzem tartályparkjának felszínére. A társaság a jogszabályi előírásoknak megfelelően haladéktalanul bejelentette az eseményt a hatóságnak, azonnal megkezdte a kárelhárítást, és belső vizsgálatot indított a történtek okainak feltárására.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörében eljáró Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az ügyben ideiglenes intézkedést hozott. A végzés szerint a hatóság az oroszlányi telephelyen a kifolyt olajtermék gyártására alkalmazott R9a technológia folytatását, valamint a technológiához kapcsolódó hulladékok telephelyre történő beszállítását és átvételét a meghatározott feltételek teljesítéséig megtiltotta. A feltételek közé tartozik a meglévő munkautasítások felülvizsgálata, további műszaki biztonsági pontok beépíthetőségének vizsgálata, a rendkívüli eseménnyel érintett terület szennyeződésmentességének igazolása akkreditált mintavételi és mérési eredményekkel, a szennyezéssel érintett talaj kezelésének megvalósítására vonatkozó igazolás benyújtása, valamint a felszín alatti tartályok megfelelőségének igazolása tartálytömörségi és szerkezeti vizsgálatokkal. Fontos kiemelni, hogy a hatóság ideiglenes intézkedése a társaság környezetvédelmi engedélyének érvényességét nem érinti.

2. A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. az oroszlányi telephelyéhez kapcsolódó monitoringterületen a talajvíz szennyeződésére utaló jeleket észlelt, amelyről bejelentést tett a hatóságnak. A Komárom-Esztergom Vármegyei Kormányhivatal ezt követően további tényfeltárást és monitoringot írt elő, amelyben a társaság együttműködik, és folytatja a szükséges környezetvédelmi feladatokat. A hatóság külön végzésben az R3a és R5a technológiákhoz kapcsolódó hulladékok telephelyre történő beszállítását és átvételét a tényfeltárási záródokumentáció elbírálásáig ideiglenesen megtiltotta. A Vértesi Környezetgazdálkodási Kft. a döntést tudomásul vette, a korlátozást maradéktalanul betartja, és a további vizsgálatokhoz szükséges munkát haladéktalanul, az előírt határidőre elvégzi.

A társaság számára elsődleges szempont a környezetbiztonság, a jogszabályi megfelelés és a hatósági előírások teljesítése. A következő időszakban folytatódik a monitoring, valamint a talaj és a talajvíz állapotának részletesebb vizsgálata, illetve a környezethasználati engedélyben rögzített tevékenységek is folynak a hulladékok átvételének kivételével. A határozatban szereplő népegészségügyi szakhatósági állásfoglalás szerint közegészségügyi, illetve járványügyi kockázat nem merül fel.