Megalázta a gyászoló kárpátaljai családokat egy tiszás nő

Orbán Viktor debreceni országjárásán is megjelentek tiszás hergelők. Az egyikük közülük felháborító kijelentéseket tett az Ukrajnában dúló háborúról és a kényszersorozásokról is, amivel rengeteg kárpátaljai családot gyalázott meg.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.10. 17:40
tiszás Kárpátalja háború

Egészen elképesztő kijelentéseket tett egy tiszás aktivista Orbán Viktor debreceni országjárásán. A nő belerúgott az összes olyan kárpátaljai családba, akik az orosz-ukrán háború során vesztették el szeretteiket, hiszen a a Tisza párti szimpatizáns Szarvas Szilveszter azon kérdésére, hogy mit gondol az Ukrajnában lévő kényszersorozásokról, úgy reagált, hogy azok hazugságok és senkit nem visznek akarat ellenére a frontra harcolni. Ezt a kijelentést úgy merte kimondani, hogy már számos magyar katona vesztette életét a kényszersorozás közben - írj a Ripost. 

Az utcáról rángatnak el férfiakat a kényszersorozás következtében Ukrajnában. Fotó: AFP /  AFP

Ilyen nincsen! 

– mondta a tiszás nő, majd mikor Szarvas Szilveszter megkérdezte tőle, hogy látta-e azokat a felvételeket, amelyeken jól láthatóan erőszakkal hurcolják el a férfiakat az ukrán sorozótisztek, akkor arra úgy reagált: "az hazugság, most mondtam!"

Ezek után, mikor a riporter szembesítette a nőt azzal, hogy már több magyar katona is meghalt kényszersorozás közben, akkor a honfitárasai halálára cinikus reakciót adott, majd még egyszer elmondta, hogy a kényszersorozások hírei, az azokról készül egyértelmű bizonyítékok, csak hazugságok. Majd azt is elmondta, hogy a kárpátaljai magyarok nyugodtan menjenek ki az utcára, hiszen állítása szerint mindenki biztonságban van. 

Emellett arról is beszélt, hogy a határon túli magyarok szavazati jogát is elvenné. 

Hasonló kijelentéseket tett korábban Ruszin-Szendi Romulusz is, a Tisza párt biztonságpolitikai szakértője egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban azt ismételgette, hogy "nincs háború". Ruszin-Szendi ezen kijelentését úgy tűnik az említett tiszás szimpatizáns az egyértelmű tények ellenére teljesen elhitte, hogy a szomszédunkban dúló háború nem hordoz magában veszélyeket. Mindez a Tisza párt politikusa részééről pedig egy hatalmas nagy felelőtlenség, hiszen ezzel több millió embert akart megtéveszteni, akiket pártja ukránbarát politikája minden magyart veszélybe sodorna.

Több magyar is meghalt a kényszersorozás miatt

Több magyar származású kárpátaljai katona is életét vesztette már a szomszédunkban dúló háborúban. Komóci György Gátról 2025. május 6-án halt meg, Ivan Spakovszkij Dunkófalváról a donyecki fronton esett el, Panin Tibor Fakóbükkről 2024. augusztus 7-én, Rebán Zsolt Gútból 2026. január 18-án, Viktor Szvitlinec 2026. január 15-én a zaporizzsjai Novodnyilivka közelében, illetve Volodimir Maljev ungvári katona is a küzdelmek során vesztette életét.

Talán az egyik legfelkavaróbb és legfelháborítóbb Sebestyén József esete, akit erőszakkal soroztak be, és a toborzótisztek bántalmazása következtében halt meg. Az ukránok azonban mindvégig tagadták a történteket, az egyértelmű bizonyítékok ellenére. Sebestyén József a halála előtt maga is beszámolt a bántalmazás körülményeiről. 

Sok más emberrel együtt egy erdőbe vittek, ott verni kezdtek. Az ütések főként a fejre és testre irányultak. Azt mondták, ha nem írok alá valamit, »nullára« visznek. Nagyon fájt, nem tudtam mozogni

– írta, majd hozzátette, hogy néhány katona a sárba dobta, hogy ott aludjon, majd másnap reggel a kapuhoz vitték és azt mondták neki: "tűnj haza". Ezért a férfi gyalog hazament Beregszászra és ott bevitték a pszichiátriára, ahova a rendőrséget is oda hívták. 

A 45 éves kárpátaljai magyar férfi azt is hangsúlyozta, hogy minden nap egyre rosszabbul érezte magát. Egy videó is nyilvánosságra került amelyen látható, hogy az ukrán emberrablók kínozzák és szidalmazzák a kárpátaljai magyar férfit.  


 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
