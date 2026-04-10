Megalázta a gyászoló kárpátaljai családokat egy tiszás nő

Egészen elképesztő kijelentéseket tett egy tiszás aktivista Orbán Viktor debreceni országjárásán. A nő belerúgott az összes olyan kárpátaljai családba, akik az orosz-ukrán háború során vesztették el szeretteiket, hiszen a a Tisza párti szimpatizáns Szarvas Szilveszter azon kérdésére, hogy mit gondol az Ukrajnában lévő kényszersorozásokról, úgy reagált, hogy azok hazugságok és senkit nem visznek akarat ellenére a frontra harcolni. Ezt a kijelentést úgy merte kimondani, hogy már számos magyar katona vesztette életét a kényszersorozás közben - írj a Ripost.

Az utcáról rángatnak el férfiakat a kényszersorozás következtében Ukrajnában. Fotó: AFP / AFP

Ilyen nincsen!

– mondta a tiszás nő, majd mikor Szarvas Szilveszter megkérdezte tőle, hogy látta-e azokat a felvételeket, amelyeken jól láthatóan erőszakkal hurcolják el a férfiakat az ukrán sorozótisztek, akkor arra úgy reagált: "az hazugság, most mondtam!"

Ezek után, mikor a riporter szembesítette a nőt azzal, hogy már több magyar katona is meghalt kényszersorozás közben, akkor a honfitárasai halálára cinikus reakciót adott, majd még egyszer elmondta, hogy a kényszersorozások hírei, az azokról készül egyértelmű bizonyítékok, csak hazugságok. Majd azt is elmondta, hogy a kárpátaljai magyarok nyugodtan menjenek ki az utcára, hiszen állítása szerint mindenki biztonságban van.

Emellett arról is beszélt, hogy a határon túli magyarok szavazati jogát is elvenné.

Hasonló kijelentéseket tett korábban Ruszin-Szendi Romulusz is, a Tisza párt biztonságpolitikai szakértője egy, a közösségi oldalára feltöltött videóban azt ismételgette, hogy "nincs háború". Ruszin-Szendi ezen kijelentését úgy tűnik az említett tiszás szimpatizáns az egyértelmű tények ellenére teljesen elhitte, hogy a szomszédunkban dúló háború nem hordoz magában veszélyeket. Mindez a Tisza párt politikusa részééről pedig egy hatalmas nagy felelőtlenség, hiszen ezzel több millió embert akart megtéveszteni, akiket pártja ukránbarát politikája minden magyart veszélybe sodorna.

Több magyar is meghalt a kényszersorozás miatt

Több magyar származású kárpátaljai katona is életét vesztette már a szomszédunkban dúló háborúban. Komóci György Gátról 2025. május 6-án halt meg, Ivan Spakovszkij Dunkófalváról a donyecki fronton esett el, Panin Tibor Fakóbükkről 2024. augusztus 7-én, Rebán Zsolt Gútból 2026. január 18-án, Viktor Szvitlinec 2026. január 15-én a zaporizzsjai Novodnyilivka közelében, illetve Volodimir Maljev ungvári katona is a küzdelmek során vesztette életét.