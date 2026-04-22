Ma is jönnek még hullócsillagok: este érdemes az eget figyelni!

A Ripostnak korábban Keresztúri Ákos, a Magyar Csillagászati Egyesület szakértője elmondta: bár a meteorraj maximuma napnyugta környékén várható, ilyenkor az ég hazánkban még túl világos a megfigyeléshez. A hullócsillagokat ezért inkább az éjszaka második felében láthatjuk majd a legjobban.

A szakértő szerint a siker kulcsa a megfelelő helyszín kiválasztása.

A derült ég mellett a legfontosabb a sötét, közvilágítástól mentes környék. Ne a kivilágított városokból, vagy parkolókból próbálkozzunk, hanem minél sötétebb egű helyszínekről.

– javasolta a szakértő, aki szerint a megfigyeléshez a türelem is elengedhetetlen, hiszen a szemünknek kár 10–20 percre is szüksége van, hogy alkalmazkodjon a sötéthez, s csak ezután kezdjük majd igazán észrevenni az égen felvillanó fénycsíkokat.

A NASA szakemberei azt javasolják, hogy a megfigyelés során érdemes déli irányba nézni.

Mi pedig azt, hogy mindeközben helyezkedjünk el egy pokrócon vagy nyugágyban, a lehető legnagyobb kényelem érdekében. S érdemes arra is gondolni, hogy a napokban az éjszakák még hűvösek lehetnek, ezért jól jöhet egy termosz forró tea – de akár sapka és kesztyű is.

A Lyridákot kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik. Fotó: Getty Images

Ha az időjárás is kedvez számunkra, a mai éjszaka egy remek alkalom lehet arra, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, és a csillagos ég alatt várjuk a felvillanó meteorokat. Egy-egy hullócsillag pedig még egy-egy kívánságra is jó alkalmat ad. Ki tudja, talán ma éjjel szerencséd lesz.