Ma is jönnek még hullócsillagok: este érdemes az eget figyelni!
Mutatjuk, mikor érdemes kimenni a szabadba, és milyen trükkökkel növelheted az esélyed, hogy elcsípd a Lyridák meteorraj legszebb egyedeit. Remélhetőleg óránként akár több hullócsillagot is láthatunk majd.
Ahogy azt korábban már a Ripost megírta, a napokban tetőzik a Lyridák meteorraj, aminek köszönhetően akár óránként 10–12 hullócsillagot is megpillanthatunk – persze, csak ha az égbolt kegyes hozzánk.
A Lyridák az egyik legismertebb tavaszi meteorraj
A Lyridák minden évben április második felében éri el a csúcspontját. Idén a maximuma április 22. és 23. éjszakájára esik. Tehát ma különösen érdemes az eget kémlelni.
A Ripostnak korábban Keresztúri Ákos, a Magyar Csillagászati Egyesület szakértője elmondta: bár a meteorraj maximuma napnyugta környékén várható, ilyenkor az ég hazánkban még túl világos a megfigyeléshez. A hullócsillagokat ezért inkább az éjszaka második felében láthatjuk majd a legjobban.
A szakértő szerint a siker kulcsa a megfelelő helyszín kiválasztása.
A derült ég mellett a legfontosabb a sötét, közvilágítástól mentes környék. Ne a kivilágított városokból, vagy parkolókból próbálkozzunk, hanem minél sötétebb egű helyszínekről.
– javasolta a szakértő, aki szerint a megfigyeléshez a türelem is elengedhetetlen, hiszen a szemünknek kár 10–20 percre is szüksége van, hogy alkalmazkodjon a sötéthez, s csak ezután kezdjük majd igazán észrevenni az égen felvillanó fénycsíkokat.
A NASA szakemberei azt javasolják, hogy a megfigyelés során érdemes déli irányba nézni.
Mi pedig azt, hogy mindeközben helyezkedjünk el egy pokrócon vagy nyugágyban, a lehető legnagyobb kényelem érdekében. S érdemes arra is gondolni, hogy a napokban az éjszakák még hűvösek lehetnek, ezért jól jöhet egy termosz forró tea – de akár sapka és kesztyű is.
Ha az időjárás is kedvez számunkra, a mai éjszaka egy remek alkalom lehet arra, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, és a csillagos ég alatt várjuk a felvillanó meteorokat. Egy-egy hullócsillag pedig még egy-egy kívánságra is jó alkalmat ad. Ki tudja, talán ma éjjel szerencséd lesz.
