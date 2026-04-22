Ma is jönnek még hullócsillagok: este érdemes az eget figyelni!

Mutatjuk, mikor érdemes kimenni a szabadba, és milyen trükkökkel növelheted az esélyed, hogy elcsípd a Lyridák meteorraj legszebb egyedeit. Remélhetőleg óránként akár több hullócsillagot is láthatunk majd.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.22. 17:45
Ahogy azt korábban már a Ripost megírta, a napokban tetőzik a Lyridák meteorraj, aminek köszönhetően akár óránként 10–12 hullócsillagot is megpillanthatunk – persze, csak ha az égbolt kegyes hozzánk.

Lyridák meteorraj
Ma még megtekinthető a Lyridák meteorraj. Fotó: nasa.gov

A Lyridák az egyik legismertebb tavaszi meteorraj

A Lyridák minden évben április második felében éri el a csúcspontját. Idén a maximuma április 22. és 23. éjszakájára esik. Tehát ma különösen érdemes az eget kémlelni.

A Ripostnak korábban Keresztúri Ákos, a Magyar Csillagászati Egyesület szakértője elmondta: bár a meteorraj maximuma napnyugta környékén várható, ilyenkor az ég hazánkban még túl világos a megfigyeléshez. A hullócsillagokat ezért inkább az éjszaka második felében láthatjuk majd a legjobban.

A szakértő szerint a siker kulcsa a megfelelő helyszín kiválasztása. 

A derült ég mellett a legfontosabb a sötét, közvilágítástól mentes környék. Ne a kivilágított városokból, vagy parkolókból próbálkozzunk, hanem minél sötétebb egű helyszínekről.

– javasolta a szakértő, aki szerint a megfigyeléshez a türelem is elengedhetetlen, hiszen a szemünknek kár 10–20 percre is szüksége van, hogy alkalmazkodjon a sötéthez, s csak ezután kezdjük majd igazán észrevenni az égen felvillanó fénycsíkokat.

A NASA szakemberei azt javasolják, hogy a megfigyelés során érdemes déli irányba nézni.

Mi pedig azt, hogy mindeközben helyezkedjünk el egy pokrócon vagy nyugágyban, a lehető legnagyobb kényelem érdekében. S érdemes arra is gondolni, hogy a napokban az éjszakák még hűvösek lehetnek, ezért jól jöhet egy termosz forró tea – de akár sapka és kesztyű is.

A Lyridákot kínai feljegyzések már időszámításunk előtt 687-ben is említik. Fotó: Getty Images

Ha az időjárás is kedvez számunkra, a mai éjszaka egy remek alkalom lehet arra, hogy kiszakadjunk a mindennapokból, és a csillagos ég alatt várjuk a felvillanó meteorokat. Egy-egy hullócsillag pedig még egy-egy kívánságra is jó alkalmat ad. Ki tudja, talán ma éjjel szerencséd lesz. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu