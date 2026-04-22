Szél és záporok: igazi hullámvasút lesz a hét második fele
Változékony, szeles napok jönnek, több hullámban érkező felhőkkel és elszórt záporokkal. Mutatjuk, milyen időjárásra számíthatunk!
A hét közepe és vége változékony, de alapvetően tavaszias időjárást mutat: szerdán még többfelé zavarják a napsütést a gomolyfelhők, és helyenként zápor is kialakulhat, miközben az élénk szél hűvösen tartja a levegőt – írja a Köpönyeg.
Időjárás előrejelzés
Szerda
A napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak néhol fordul elő zápor. Marad az élénk légmozgás. A maximum 15 fok körül várható.
Csütörtök
A sok napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarják, de ebből csapadék nem alakul ki. Az ÉNy-i szél megerősödik. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.
Péntek
Változóan felhős időre van kilátás, elszórtan záporral. Marad az élénk ÉNy-i szél. 16-17 fok körüli értékeket mérhetünk.
Szombat
Eleinte sok napsütés várható, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és estétől már záporok is előfordulnak. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél élénkül meg. 16 fok körül valószínű a csúcsérték.
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
