Szél és záporok: igazi hullámvasút lesz a hét második fele

A hét közepe és vége változékony, de alapvetően tavaszias időjárást mutat: szerdán még többfelé zavarják a napsütést a gomolyfelhők, és helyenként zápor is kialakulhat, miközben az élénk szél hűvösen tartja a levegőt – írja a Köpönyeg.

Változékony időjárásra számíthatunk a következő napokban is. Fotó: Illusztráció/Unsplash

Időjárás előrejelzés

Szerda

A napsütést gomolyfelhők zavarják, de csak néhol fordul elő zápor. Marad az élénk légmozgás. A maximum 15 fok körül várható.

Csütörtök

A sok napsütést fátyol-és gomolyfelhők zavarják, de ebből csapadék nem alakul ki. Az ÉNy-i szél megerősödik. 15 és 20 fok közé erősödik a nappali felmelegedés.

Péntek

Változóan felhős időre van kilátás, elszórtan záporral. Marad az élénk ÉNy-i szél. 16-17 fok körüli értékeket mérhetünk.

Szombat

Eleinte sok napsütés várható, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és estétől már záporok is előfordulnak. Eleinte a DNy-i, majd az ÉNy-i szél élénkül meg. 16 fok körül valószínű a csúcsérték.