Láthatatlan milliárdok: ennyi pénz marad kihasználatlanul minden évben

Évente mintegy 14–15 milliárd forint marad kihasználatlanul Magyarországon, mert sok adózó nem rendelkezik személyi jövedelemadója egy százalékáról, így az összeg az állami költségvetésbe kerül. Az SZJA 1+1 százalékos rendszerében a befizetett adó egy része civil szervezeteknek és egyházaknak ajánlható fel, a folyamat az e-SZJA felületen egyszerűen elvégezhető. 2026-tól először fogadhat felajánlásokat az Egy lépéssel több Alapítvány, amely több mint 180, súlyosan beteg gyermeket nevelő családot támogat, a költségeket közvetlenül, számlák alapján finanszírozva.



Az SZJA 1+1 százalékos rendszere régóta adott lehetőség, az adózók a már befizetett adójuk egy részéről dönthetnek, civil szervezeteket és egyházakat támogatva. A folyamat ma már egyszerű, az e-SZJA felületen néhány kattintással elintézhető, mégis sokan elmulasztják.

Pedig fontos tudni: ez nem adomány a szó klasszikus értelmében, nem kerül plusz pénzbe. Ha valaki nem nyilatkozik, az összeg nem marad nála, csak elveszik a lehetőség, hogy célzott segítséggé váljon.



Új szereplő, konkrét segítség

2026-ban először gyűjthet 1 százalékos felajánlásokat az Egy lépéssel több Alapítvány. A 2023-ban létrejött szervezet súlyosan beteg gyermekeket nevelő családokat támogat, jelenleg több mint 180-at havi rendszerességgel.

A „Fogadj örökbe egy családot!” program különlegessége, hogy a támogatás nem készpénzben jut el a családokhoz. A felmerülő költségeket – például gyógyszereket vagy kezeléseket, a rezsiköltségeket – számlák alapján közvetlenül fizetik ki, így a felajánlások útja teljesen átlátható.

Az alapítványt Hajós István biztonsági és robotikai szakértő, vállalkozó hozta létre, aki üzleti sikerei mellett a társadalmi felelősségvállalást is fontosnak tartja.

„Számomra az üzleti életben elért eredmények mellett mindig az volt a kérdés, hogy mit tudok visszaadni a közösségnek. Egy társadalom ereje azon múlik, hogyan bánik a legkiszolgáltatottabbakkal” – mondta Hajós István, az alapítvány alapítója. „Nemcsak anyagi segítséget szeretnénk adni, hanem azt az érzést is, hogy ezek a családok nincsenek egyedül.”

Arra is felhívta a figyelmet, hogy sokan egyszerűen nincsenek tisztában a döntés súlyával. „Egy pár perces, teljesen ingyenes adminisztrációval valós segítséget lehet adni. Mi azért dolgozunk, hogy a támogatások útja teljesen átlátható legyen, és minden forint a megfelelő helyre kerüljön.”



Ismert emberek is mellettük állnak

Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője szerint a segítség sokszor kulcsfontosságú pillanatokban érkezik. „Nap mint nap látjuk, milyen terhet jelent egy betegség egy családnak. Ilyenkor minden támogatás számít, különösen az, ami valóban oda jut el, ahol a legnagyobb szükség van rá.”

Rácz Jenő Michelin-csillagos séf úgy fogalmazott, a lehetőségekkel élni kell. „Ha van eszközünk segíteni, akkor kötelességünk is. Különösen akkor, ha gyerekekről és családokról van szó, akik nap mint nap komoly küzdelmet vívnak.”

Az alapítvány támogatottja mások mellett Antal Áron is, aki egy súlyos baleset után kényszerült kerekesszékbe, és az alapítvány segítségével jut hozzá olyan kezelésekhez, amelyek nélkül az állapota romlana. Linett családja másfajta terhet visel: a testvérek természetes odaadással gondoskodnak sérült húgukról, miközben a mindennapok folyamatos alkalmazkodást igényelnek. Az érintettek szívesen vállalták, hogy az alapítvány arcaiként szerepelnek a szervezet plakátjain.

A személyi jövedelemadó egy százalékának felajánlása csupán néhány kattintás, mégis valódi sorsokat változtathat meg: az Egy lépéssel több Alapítvány a tartósan és súlyosan beteg gyermekeket nevelő családok támogatásáért dolgozik.